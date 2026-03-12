Федеральный министр иностранных дел Швейцарии Игнасио Кассис позвонил главе МИД Азербайджана Джейхуну Байрамову.

Как сообщает Министерство иностранных дел Азербайджана, министры обменялись мнениями по вопросам международной и региональной безопасности, а также обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке.

Подчеркнув, что дальнейшее обострение существующей напряженности недопустимо, они отметили важность разрешения кризиса через диалог и дипломатические средства.

Швейцарский министр выразил солидарность с Азербайджаном в связи с дроновой атакой со стороны Ирана на Азербайджан. Также он поблагодарил Азербайджан за оказанную помощь в эвакуации швейцарских граждан с территории Ирана.

В ходе телефонного разговора стороны также обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Швейцарией. В этом контексте была подчеркнута важность политических консультаций, которые состоятся между министерствами иностранных дел в апреле.