Китайские глобальные инициативы могут получить широкую поддержку в мире, если будут восприниматься не только как национальные проекты Пекина, но и как практические механизмы развития для других стран. Такое мнение высказал Элдор Арипов, директор Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республики Узбекистан на Глобальном Бакинском форуме.

По его словам, тема форума — преодоление разногласий в меняющемся мире — сегодня особенно актуальна, поскольку международная система переживает серьезную трансформацию.

Арипов отметил, что Китай предлагает не просто альтернативный взгляд на мировой порядок, а иную философию глобального управления. В отличие от «порядка, основанного на правилах», который формируется ограниченным кругом государств, китайский подход акцентирует внимание на универсальных принципах — равном голосе малых и крупных стран, применении международного права без двойных стандартов и укреплении роли ООН.

«Китай апеллирует к общим принципам, а не только к узко национальным интересам, поэтому многие страны воспринимают эти идеи положительно», — подчеркнул он.

Говоря о влиянии Китая на страны Центральной Азии, Арипов отметил, что за последнее десятилетие экономические связи региона с Пекином значительно усилились. Если еще десять лет назад главным торговым партнером стран региона была Россия, то сегодня лидирующие позиции занимает Китай.

По его словам, товарооборот между Китаем и странами Центральной Азии в последние годы достиг рекордных показателей, а инвестиции активно растут. Пекин также развивает новые форматы сотрудничества, включая платформу «Центральная Азия — Китай», а также инфраструктурные проекты — железные дороги, газопроводы и логистические хабы.

Арипов подчеркнул, что развитие транспортных маршрутов и инфраструктуры расширяет возможности для стран региона и укрепляет их стратегическую автономию. В то же время государства Центральной Азии продолжают проводить многовекторную политику, развивая партнерство не только с Китаем, но и с другими международными игроками, включая Турцию, страны Персидского залива, Индию и Южную Корею.