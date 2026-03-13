В мессенджере WhatsApp начали внедрять управляемые родителями аккаунты для детей младшего возраста.

Об этом сообщает GSMArena.

Новая функция позволяет ограничить использование сервиса сообщениями и звонками. Родители смогут контролировать аккаунт ребенка, в том числе определять, кто может с ним связываться и в какие группы он может вступать. Также предусмотрена возможность просматривать запросы на сообщения от незнакомых контактов и управлять настройками конфиденциальности. Доступ к управлению защищается шестизначным родительским PIN-кодом.

Функция распространяется по всему миру поэтапно, поэтому доступ к ней может появляться постепенно. Для активации необходимо установить WhatsApp на устройство ребенка, при регистрации выбрать пункт «Создать аккаунт под управлением родителя», подтвердить номер телефона и дату рождения, после чего связать учетную запись ребенка со своим аккаунтом с помощью QR-кода и задать PIN-код.