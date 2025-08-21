Французский футбольный клуб «Аяччо» приступил к процедуре банкротства. Об этом информирует Le Parisien.

Уточняется, что 18 августа коллектив подал в суд города Аяччо заявление о банкротстве. Из клуба будут уволены 180 сотрудников, а также закроется тренировочный центр.

13 августа Федерация футбола Франции (FFF) объявила об отстранении «Аяччо», который занял 12-е место в Лиге 2 в сезоне-2024/25, от всех национальных соревнований.

При этом клуб сохраняет надежду на то, чтобы заявиться в третий дивизион, но для этого следует собрать несколько сотен тысяч евро для подачи апелляции на решение FFF.