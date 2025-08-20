Ракета-носитель «Союз-2.1б» с биологическим спутником «Бион-М» №2 стартовала с космодрома Байконур, передает ТАСС. Планируется, что аппарат проведет в космосе 30 суток и 19 сентября приземлится в степях Оренбургской области.

На борту биоспутника находятся 75 мышей, около 1,5 тыс. мух дрозофил, клеточные культуры, растения (календула, эхинацея, мох фискомистрелла), образцы зерновых, зернобобовых и технических культур. Кроме того, в космос отправились грибы, лишайники, клеточные материалы и семена растений, выращенных из семян, которые летали в космос на более ранних исследовательских спутниках.