Военно-морские силы Азербайджана получили турецкие морские дроны Salvo, они могут нести управляемые ракеты и пулеметы.

Безэкипажные катера создали турецкая судостроительная компания Dearsan вместе с предприятиями Aselsan, Roketsan и Yaltes, теперь они работают в Каспийском море, сообщили аналитики милитари-портала Defense Express.

Впервые катера увидели на учениях ВМС Азербайджана в Каспийском море после ухудшения региональной безопасности и отношений Баку с Москвой и Тегераном.

Salvo являются первыми боевыми морскими дронами на вооружении армии Азербайджана. Притом на учениях их видели без вооружения, а в передней части можно увидеть конструкцию, похожую на кабину, чего нет в оригинале.

В качестве вооружений у Salvo есть один дистанционно управляемый 12,7 мм пулемет со стабилизацией, пусковая установка для четырех ракет L-UMTAS или восьми Cirit — копии американского APKWS.

На представленных фото обозреватели заметили небольшой морской радар. Другая особенность этого безэкипажного катера — выдвижная мачта с оптико-прицельной станцией для увеличения дальности обзора и удобства наведения управляемых ракет.

Вероятно, Азербайджан развивает сферу морских беспилотников и вскоре можно ожидать, что на вооружении их ВМС будут дроны типа украинских Magura, подытожили эксперты.