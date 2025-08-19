Франция приняла решение по новому послу в Азербайджане. Данная информация была обнародована на странице посольства Франции в соцсети Х. Уточняется, что новым послом стала Софи Лагут.

С.Лагут также поделилась публикацией по этому поводу.

«Для меня большая честь — служить Франции, нашим интересам и соотечественникам в качестве посла в Азербайджане. Я буду исполнять эту должность, продолжая путь Анн Буайон.

Совместно с командой посольства Франции в Азербайджане с нетерпением жду возможности ещё больше развить франко-азербайджанские отношения в этом регионе, имеющем стратегическое значение для нашей страны и Европейского союза», — написала она.