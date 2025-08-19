Генпрокуратура расследует кадры в социальных сетях с женщиной, находившейся под наркозом. По итогам следствия будут приняты соответствующие меры, сообщает «Репорт».

Ранее в соцсетях распространились кадры, на которых Абдуллаева Гюльбяда, работающая в одной из клиник Наримановского района Баку, сняла и распространила неподобающие изображения пациентки под наркозом.

Минздрав Азербайджана также распространил заявление по этому поводу. В нем говорится, что Центр аналитической экспертизы Министерства здравоохранения Азербайджана проводит расследования случаев, представляющих потенциальную угрозу жизни и здоровью граждан, на основании поступающих обращений. В рамках действующего законодательства центр также осуществляет внеплановые проверки.

Гюльбяда Алгисмет гызы Абдуллаева, фигурирующая в видеоматериалах, распространенных в социальных сетях, не зарегистрирована в едином реестре медицинских работников Министерства здравоохранения и не обладает правом на осуществление медицинской деятельности, говорится в сообщении Минздрава.

«В поступивших запросах указано, что операция проводилась в Dost Estetik Mərkəzi. В другом сообщении отмечается, что Г.Абдуллаева работает в UĞUR Estetik Mərkəzi 777. Оба заведения не относятся к медицинским учреждениям и не обладают лицензией на осуществление медицинской деятельности.

Название Dost Estetik Mərkəzi отсутствует в базе частных медицинских учреждений Центра аналитической экспертизы, а также в базе данных налогоплательщиков Государственной налоговой службы.

В ходе расследования было выявлено, что UĞUR Estetik Mərkəzi 777, принадлежащий предпринимателю Хаяле Айдын гызы Исмаиловой, осуществлял медицинскую деятельность без соответствующей лицензии. Проверка установила факты приема пациентов и проведения процедур в помещениях, оборудованных медицинской техникой, где оказывались косметологические услуги.

Центр аналитической экспертизы не раз проводил внеплановые проверки указанного учреждения в 2023-2025 годах, по результатам которых было составлено 5 административных протоколов и вынесены решения о штрафах по статье 210.1 Кодекса об административных правонарушениях Азербайджана.

В связи с тем, что учреждение продолжает деятельность без лицензии, Министерство здравоохранения обратилось в правоохранительные органы с ходатайством о расследовании незаконной деятельности UĞUR Estetik Mərkəzi 777», — отмечается в сообщении.