Очередной скандал разгорелся вокруг так называемого врача и опубликованных в соцсетях кадров, связанных с эстетической хирургией. В интернете выложено видео, на котором Гюльбада Абдуллаева в форме хирурга танцевала, кривлялась на камеру с хирургическими инструментами в руках, без перчаток и маски, перед тем, как приступить к липосакции (операция по удалению подкожных жировых отложений). При этом в кадр попало полностью обнаженное тело и лицо пациентки, находившейся в полусознании. На видео, помимо нее, запечатлены еще две женщины, одна из которых и вовсе была одета в платье.

Пользователь соцсети, который распространил это видео, отметил, что операция была проведена в эстетическом центре «Дост».

Между тем сотрудник Minval связался с эстетическим центром, чтобы получить объяснения по данному факту. Трубку взяла женщина, представившаяся Фатимой Умид. Она заявила, что является подругой «врача» Абдуллаевой.

По ее словам, данное видео якобы с целью шантажа выложили в сеть недоброжелатели после того, как «врач» со скандалом ушла с работы из эстетического центра «Угур», расположенного в 4-ом микрорайоне Баку: «Там и была проведена эта операция, а вовсе не в «Дост»».

«Абдуллаева перешла на работу в эстетический центр «Дост», который в ближайшее время начнет свою деятельность», — сказала собеседница.

Как объяснила Умид, видео было снято в узком кругу, и даже пациентка значится в числе медперсонала центра. А сами кадры не предназначались для публикации.

«Все происходило внутри коллектива, и даже лежащая там пациентка — член коллектива. Они так для себя развлекались. Это видео они держали у себя, пока доктор Гюлю не ушла с работы, и не пожаловалась на неправомерные действия со стороны центра «Угур». Поскольку это видео наносит ущерб профессиональной репутации и распространено с целью шантажа, то мы, со своей стороны, намерены обратиться с жалобой в Министерство внутренних дел», — вот такое абсурдное объяснение дала собеседница.

Умид также прокомментировала инфоромацию об отсутствии у Абдуллаевой высшего медицинского образования. Она заявила, что Абдуллаева имеет медицинское образование, кроме того, недавно она обратилась в Минздрав для получения лицензии пластического хирурга.

«Она сдала все необходимые экзамены, но процедура предоставления лицензии занимает 15-20 дней. Мы ожидаем получения лицензии, чтобы открыть этетический центр», — отметила Умид.

Однако отсутствие лицензии врача не помешало Абдуллаевой поставить под удар жизнь пациентки, пусть даже и члена коллектива. Единственное, в чем мы солидарны с Фатимой Умид, так это в том, что правоохранительные органы всерьез должны взяться за расследование этого факта и других аналогичных случаев, которые отчетливо демонстрируют следующее: в Азербайджане все еще нет должного контроля над объектами, оказывающими медицинские услуги, а люди доверяют свои жизнь и здоровье кому попало.