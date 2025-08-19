Государственная налоговая служба (ГНС) ни при каких условиях не может отследить доходы, полученные с операций от криптовалют. Об Minval заявил эксперт в области цифровой валюты Эльнур Гулиев.

Во вторник ГНС Азербайджана заявила, что физические лица, получающие доход от операций с криптовалютами, обязаны зарегистрироваться в налоговых органах (получить ИНН) и выплачивать налоги. Ведомство напомнило, что согласно Налоговому кодексу, такие доходы считаются доходами от непредпринимательской деятельности и облагаются налогом по ставке 14%.

В свою очередь Гулиев объяснил, почему это требование пока так и останется лишь на бумаге. По его словам, в стране отсутствует чёткий механизм контроля и учёта криптовалютных операций, что делает практическое исполнение нормы крайне затруднительным.

«Я прошу опубликовать статистику по Азербайджану, где было бы показано, сколько граждан добровольно оплатили налоги с доходов от криптовалюты. Такой информации нет.

Хотя в законодательстве с 2017 года предусмотрены отдельные статьи о налогообложении лиц, проводящих операции с криптовалютой, на практике механизм их исполнения отсутствует. Государственная налоговая служба заявляет, что налогообложение носит обязательный характер, однако при этом физическое лицо должно самостоятельно обратиться и задекларировать свои доходы, чтобы к нему был применён 14%-й налог”, — отметил собеседник.

По его словам, проблема в том, что налоговая служба не имеет технической возможности отследить доходы, полученные от криптовалютных операций. Во-первых, в Азербайджане криптовалюта не имеет юридического статуса, и в законе доход от нее расценивается лишь как доход от непредпринимательской деятельности. Во-вторых, в стране нет собственной криптобиржи или сервиса обмена, через который налоговые органы могли бы интегрировать данные и получить информацию о количестве участников, оборотах и доходах. В-третьих, зарубежные криптобиржи не предоставляют подобные сведения азербайджанским налоговым органам, доступ к ним возможен только по решению суда.

Таким образом, в настоящее время в Азербайджане полностью отсутствует статистика о доходах и числе лиц, вовлечённых в операции с криптовалютой. Кроме того, в стране до сих пор не создано ни одной локальной криптобиржи, сказал эксперт.