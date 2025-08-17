Российская армия потеряла на фронте 900 человек личного состава, одно средство ПВО, а также 4 танка и 8 бронемашин. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери России с 24 февраля 2022 года по 17 августа 2025 года ориентировочно составили:

личного состава — около 1069950 (+900) чел;

танков -11116 (+4) ед;

боевых бронированных машин — 23143 (+8) ед;

артиллерийских систем — 31589 (+49) ед;

РСЗО — 1468 (+1) ед;

средства ПВО — 1208 (+1) ед;

самолетов — 422 (+0) ед;

вертолетов — 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 51528 (+186);

крылатые ракеты — 3558 (+0);

корабли/катера — 28 (+0);

подводные лодки — одна;

автомобильная техника и автоцистерны — 58821 (+88);

специальная техника — 3942 (+0).