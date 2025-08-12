Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа пройдет в Анкоридже. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«В пятницу утром президент Трамп отправится через всю страну в Анкоридж, [штат] Аляска, для проведения двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным», — отметила Ливитт, указав на то, что Трамп был польщен выбором Аляски местом для переговоров с Путиным.

«Обсуждалось много мест, но, конечно же, Аляска — штат в составе Соединенных Штатов Америки, поэтому президент очень польщен, для него это большая часть», — сказала она, добавив, что Трамп с нетерпением ждет возможности принять Путина «на американской земле».