Заместитель главы МИД Армении Ваан Костанян назвал «историческим шагом» парафирование текста «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией».

По его словам, которые приводит «Анадолу», договоренности, достигнутые при посредничестве США, также открывают важные возможности для нормализации отношений между Ереваном и Анкарой.

Костанян указал на важность декларации как для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, так и для армяно-американских связей. «Как двусторонние переговоры с США, так и трехсторонняя встреча Азербайджан-США-Армения были чрезвычайно важными, можно сказать, историческими», — заявил дипломат, отметив, что слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном положительно повлияли на переговорный процесс.

«Мы рассматриваем подписанную мирную декларацию как важный этап и возможность для нормализации отношений с Турцией. Если удастся восстановить коммуникации между Турцией и Арменией, этот проект станет более реалистичным, а также приобретет большее значение в региональном и глобальном контексте», — добавил он.