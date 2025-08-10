Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжает информировать граждан о правилах пожарной безопасности в стране, в том числе на освобождённых от оккупации территориях.

В частности, сотрудники Карабахского регионального управления Государственной службы пожарного надзора МЧС провели профилактические беседы по вопросам пожарной безопасности с гражданами, проживающими, работающими или находящимися с визитом на освобождённых территориях.

В ходе просветительской работы, проведенной в городах Шуша и Ханкенди, а также в Агдамском, Джабраильском и Лачинском районах гражданам, проживающим на освобождённых территориях, занятым в строительных и восстановительных работах, а также посещающим лесные, открытые и посевные участки с целью отдыха или работы, были подробно разъяснены необходимые правила пожарной безопасности.

МЧС вновь призывает строго соблюдать требования правил пожарной безопасности на освобождённых территориях.