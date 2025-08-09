Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует подписание Азербайджаном и Арменией при посредничестве США совместной декларации, считает ее важной вехой в нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Об этом говорится в распространенном среди журналистов заявлении офиса главы всемирной организации.

«Генеральный секретарь приветствует всеобъемлющую совместную декларацию, подписанную в пятницу президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном совместно с президентом США Дональдом Трампом как важную веху в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Генеральный секретарь приветствует приверженность президента Алиева и премьер-министра Пашиняна устойчивому диалогу и укреплению доверия, а также признает усилия президента Трампа в содействии прогрессу в этом вопросе. Генеральный секретарь подтверждает решительную поддержку ООН всем усилиям по достижению долгосрочного мира на Южном Кавказе», — указывается в сообщении.