После продолжительной жаркой погоды днём 10 августа, начиная с северных и западных районов Азербайджана, ожидается изменение погодных условий, до 12 августа временами будут идти дожди. Об этом говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов республики.

Отмечается, что в некоторых районах Газах-Гянджинской, Балакян-Шекинской, Губа-Гусарской, Центрально-Аранской, Лянкяран-Астаринской зон, а также в Нагорном Ширване осадки примут ливневый характер, возможен град.

В связи с ожидаемой дождливой погодой прогнозируется повышение уровня воды в реках, в некоторых горных реках Большого и Малого Кавказа, а также в Лянкяран-Астаринской зоне возможны сели.

Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями снизится на 3–5 градусов.