Правоохранительные органы в Азербайджане привлекли к ответственности 14 человек за загрязнение побережья Каспийского моря.

Как сообщает Министерство внутренних дел, нарушения были зафиксированы в ходе очередных рейдов на прибрежных территориях Гарадагского, Хатаинского, Хазарского и Бинагадинского районов Баку, а также Хачмазского района.

Были выявлены случаи сброса бытовых отходов вне установленных мест, незаконного сброса питьевой, хозяйственно-бытовой, технической и сточной воды, а также курения в запрещенных местах. В результате сотрудники полиции приняли меры в отношении 14 нарушителей: 10 — за выброс мусора вне контейнеров, 3 — за незаконный сброс жидких отходов и 1 — за курение в запрещённом месте.