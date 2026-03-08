Глава МИД Турции Хакан Фидан обратился к Ирану после падения ракеты на турецкой территории, посоветовав Тегерану «быть внимательным».

Об этом он заявил на пресс-конференции после неформальной встречи глав МИД Организации тюркских государств (ОТГ).

По его словам, Анкара не поведется на провокации, поскольку «знает, как выглядит втягивание в войну». Министр отметил, что проблем с защитой воздушного пространства Турции нет.

«Мы обсудили эту тему с иранскими коллегами и сказали, что если это «заблудившаяся» ракета — то это другое дело, но если речь идет о повторении инцидента, то советуем вам быть внимательными. Пусть никто в Иране не идет на авантюры», — предупредил Фидан.