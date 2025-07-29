Российская авиакомпания «Аэрофлот» понесла серьёзные финансовые потери из-за масштабного сбоя в IT-инфраструктуре, вызванного хакерской атакой.

По оценкам источников РБК в сфере авиационных перевозок, компания могла потерять не менее $2,75 млн всего за одни сутки — из-за отмены рейсов в московский аэропорт Шереметьево. Реальные убытки могут быть выше.

Согласно расчётам: при средней стоимости билета в одну сторону около $220 и вместимости самолёта в 120 пассажиров, каждый отменённый рейс обходится примерно в $2,640. С учётом количества отменённых рейсов общие потери могли достичь $2,84 млн.

Однако другие источники не исключают, что реальные убытки гораздо выше — с учётом непроданных билетов, невыполненных перевозок и расходов на восстановление IT-систем. По словам гендиректора Friendly Avia Support Александра Ланецкого, только за 28 июля «Аэрофлот» мог потерять более $5,5 млн.