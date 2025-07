Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило правительство и народ Монтенегро с национальным праздником.

«Поздравляем Монтенегро и ее народ с национальным праздником! С Днем независимости!», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в соцсети Х.

Congratulations to Montenegro and its people on the #NationalDay!

Happy National Day, #Montenegro! 🇦🇿🇲🇪@MFA_MNE pic.twitter.com/cHxbsv5MBZ

