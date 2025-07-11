Госсекретарь США Марко Рубио встретится с министром иностранных дел Китая Ван И в пятницу в Куала-Лумпуре — это будут первые очные переговоры дипломатов двух стран, подтвердил Госдепартамент США. Рубио прибыл в Малайзию в четверг в рамках своего первого визита в Азию с момента назначения. В Куала-Лумпуре он принял участие во встрече глав МИД стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и провел переговоры с высокопоставленными малайзийскими чиновниками, а также с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Визит призван подчеркнуть, что администрация Дональда Трампа намерена перефокусировать внимание на Индо-Тихоокеанском регионе на фоне затяжных конфликтов на Ближнем Востоке и в Европе, которые доминировали в повестке Вашингтона в последние годы, отмечает Reuters.

В пятницу Рубио примет участие в Восточноазиатском саммите и региональном форуме АСЕАН, где также будут представлены Япония, Китай, Россия, Австралия, Индия, Европейский союз и другие партнеры.

По мнению аналитиков, глава Госдепа будет пытаться убедить партнеров, что США остаются более надежным союзником для стран региона, чем Китай, который Вашингтон рассматривает как своего ключевого стратегического конкурента.

Переговоры Рубио с Ван И проходят на фоне обострения торговой напряженности. На этой неделе Китай предупредил США о последствиях возможного восстановления повышенных тарифов на китайские товары, которое может произойти уже в следующем месяце.

Пекин также пригрозил ответными мерами странам, которые будут заключать сделки с Вашингтоном с целью вывести Китай из глобальных цепочек поставок. Ранее США заявили о возможности введения дополнительных 10-процентных тарифов для стран, поддерживающих альянс BRICS.

В беседе с журналистами Рубио отметил, что в ходе встречи с Ван И он также поднимет вопрос о поддержке Россией Китая в войне в Украине.