За последние две недели Иран депортировал свыше 300 тысяч граждан Афганистана, сообщает The Telegraph со ссылкой на афганские власти. Массовая кампания началась после ударов Израиля по ядерным объектам Ирана и усиления мер безопасности в Тегеране.

По информации источников, власти опасаются, что среди афганских мигрантов могут быть шпионы, сотрудничающие с израильской разведкой. Некоторые депортированные были обвинены в связях с Моссадом и участии в подготовке атак дронов.

Беженцы сообщают о произвольных арестах, насилии и пытках. Иранские СМИ активно разжигают ненависть к афганской общине. По данным ООН, сотни человек остаются под арестом по обвинениям в шпионаже.

Международные гуманитарные организации предупреждают о надвигающемся кризисе на границе: жара, нехватка воды, еды и медицинской помощи угрожают жизни десятков тысяч людей.

По данным Международной организации по миграции (IOM), с 1 июня по 5 июля из Ирана в Афганистан вернулись около 450 тысяч человек. Всего с начала года — более 900 тысяч.