Несмотря на достаточно высокую финансовую нагрузку, связанную с восстановлением освобожденных территорий, наша страна продолжает играть активную роль в сфере содействия международному развитию. За последние 5 лет Азербайджан оказал развивающимся странам помощь на сумму более 350 миллионов долларов США.

Об этом поведал заместитель премьер-министра Самир Шарифов, выступая на IV международной конференции ООН по финансированию развития, информирует Trend.

С.Шарифов указал на важность мероприятия, посвященного финансированию устойчивого развития, и предоставил информацию о мерах, реализуемых Азербайджаном по продвижению «Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» после 3-й Конференции правительства Азербайджана.

Заместитель премьер-министра заявил, что, несмотря на достаточно высокую финансовую нагрузку в связи с восстановлением освобожденных территорий, наша страна продолжает играть активную роль в сфере содействия международному развитию. Так, за последние 5 лет Азербайджан оказал развивающимся странам помощь на сумму более 350 миллионов долларов США.