Путин и Макрон впервые за три года провели телефонный разговор, говорится в сообщении Кремля.

Главы государств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, включая ирано-израильскую конфронтацию и удары США по иранским объектам. Лидеры подчеркнули ответственность России и Франции как членов СБ ООН за поддержание мира, выразили поддержку мирному атому для Ирана и выполнению обязательств перед МАГАТЭ.

Стороны заявили о необходимости политико-дипломатического урегулирования ядерного вопроса и других кризисов в регионе. Достигнута договорённость о продолжении контактов.

Путин вновь обвинил Запад в провоцировании украинского конфликта и заявил, что соглашения возможны только с учётом «новых территориальных реалий» и устранения «первопричин».