Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, объявил о завершении создания полного ядерного топливного цикла в стране. Также Хаменеи раскритиковал политику США, заявив, что Вашингтон стремится лишить Иран ядерной промышленности и установить зависимость страны в различных критически важных секторах, включая радиофармацевтику и энергетику. Тем временем американский лидер Дональд Трамп минувшим днём повторил свою мысль о том, что у Ирана не должно быть ядерного оружия, отметив, что с этим вопросом «следует покончить немедленно».

Ранее Тегеран предлагал создать консорциум для обогащения урана с привлечением американских инвестиций в качестве альтернативы полной ликвидации иранской ядерной программы, которую продвигает президент Трамп. Согласно этой инициативе, помимо Ирана, в консорциуме должны будут участвовать Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ.

При этом Тегеран настаивает на том, чтобы его деятельность велась на иранской территории.

Чего ждать дальше от США в отношении Ирана после заявления Хаменеи и при каких условиях Вашингтон мог бы рассмотреть предложение Тегерана о консорциуме? С этими вопросами Minval обратился к политологу, руководителю Центра политических исследований «Атлас» Эльхану Шахиноглу.

«Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что условия, выдвинутые Вашингтоном относительно иранской ядерной программы на переговорах с Тегераном, противоречат интересам его страны. Верховный лидер, не называя имени главы Белого дома, обратился к нему вопросом: “Кто вы такой, чтобы указывать Ирану, иметь ядерную программу или нет?” Таким образом Хаменеи дал понять, что Тегеран не может достичь соглашения с Вашингтоном», — сказал эксперт.

По словам политолога, что касается президента Ирана Масуда Пезешкиана, у него нет другого выбора, кроме как выполнить указания верховного лидера.

«Однако Масуд Пезешкиан хочет каким-то образом решить ядерную проблему, избавиться от санкций США и решить таким образом экономические вопросы Ирана. Однако у верховного лидера другое мнение на этот счёт», — добавил востоковед.

Говоря о последнем заявлении Али Хаменеи, Шахиноглу назвал его ударом по имиджу Дональда Трампа, «потому что глава Белого дома надеялся, что он решит вопрос путём переговоров с Тегераном».

«Это второй удар главе Белого дома после того, как Трамп не смог остановить российско-украинскую войну», — подчеркнул эксперт.

По его словам, Хаменеи перечеркнул предложения Трампа, заявив, что ничего не будет решено путём переговоров: «Это было ожидаемо, потому что консервативные круги в Иране не примут принцип Трампа о том, что Иран не должен обогащать уран. Принятие условия Трампа означало бы, что Иран сдастся Соединённым Штатам. Консерваторы в Иране не хотят сдаваться».

«Нынешняя напряжённость отвечает интересам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, потому что именно Нетаньяху выступает против ядерного соглашения между Вашингтоном и Тегераном с момента президентства Барака Обамы. Премьер Израиля также пытался убедить Трампа, что вместо переговоров с Ираном необходимо нанести удар по его военным центрам. Трамп посоветовал Нетаньяху дождаться результатов переговоров», — сказал политолог.

Однако Али Хаменеи, по словам Шахиноглу, послал Трампу сообщение о том, что результата не будет, и верховный религиозный лидер этим облегчил цель Нетаньяху.

«Те, кто выступает против Трампа в Соединённых Штатах, также будут критиковать главу Белого дома и задавать вопросы относительно его обещаний по приведению Тегерана в нужное русло и о том, почему это не получилось. Несмотря на жёсткую риторику иранских консерваторов относительно ядерных переговоров, они пытаются избежать возможной войны с Израилем. По этой причине Тегеран предложил в качестве уступки создание консорциума по обогащению урана с арабскими государствами региона, включая Катар и Объединённые Арабские Эмираты. Это хитрый ход», — считает эксперт.

Предложение Тегерана, по мнению политолога, может привлечь внимание арабских государств, «потому что эти государства могут усилить свои энергетические возможности и начать строительство атомных электростанций, участвуя в обогащении урана».

«С другой стороны, арабские государства региона являются союзниками США. Тегеран этим хочет укрепить сотрудничество с союзниками Америки и получить одобрение Вашингтона, сделав арабским государствам заманчивое предложение. Тегеран хочет, чтобы региональный консорциум по обогащению урана работал на иранской территории. Но отсутствие реакции Вашингтона на предложение Тегерана является признаком того, что этот план, подготовленный политическими кругами Ирана, также не будет реализован», — заключил Шахиноглу.