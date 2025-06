Инвесторы переняли привычку американского лидера Дональда Трампа сокращать лозунги до ярких аббревиатур — MAGA, DOGE и MAHA, и придумали несколько собственных, которые распространились среди профильных специалистов, отмечает Reuters.

Некоторые из новых аббревиатур отражают торговую политику Белого дома при Трампе, другие же относятся к волатильности, неопределенности на рынках и другим важным для инвесторов факторам.

TACO (Trump Always Chickens Out, «Трамп всегда струсит») — этот термин впервые появился на страницах Financial Times и был использован для описания хаотичной политики президента США по поводу пошлин: в начале апреля он объявил о введении масштабных тарифных ставок, но вскоре существенно смягчил условия на фоне падения фондового рынка. На днях Трампа спросили насчет этого термина, он попросил больше такого спрашивать, а сам вопрос назвал очень неприятным.

MEGA (Make Europe Great Again, «Сделаем Европу снова великой») — такая аббревиатура распространилась этой весной в качестве описания растущего интереса инвесторов к европейским рынкам вместо американских.

MAGA (Make America Go Away, «Заставить Америку уйти») — впервые эта фраза появилась после краткого и безрезультатного визита вице-президента Джей Ди Вэнса в Гренландию, которую Трамп хочет присоединить к США. По словам одного из канадских инвесторов, эта аббревиатура в ходу среди трейдеров в Торонто и Монреале, она отражает мечтания о бойкоте американских инвестиций.

FAFO (Fuck Around and Find Out, можно перевести как «Рискнул и столкнулся с последствиями») — эта фраза приобрела популярность задолго до второго президентского срока Трампа, однако ее все чаще можно услышать в беседах трейдеров. Ее вспоминают для описания волатильности и хаоса на финансовом рынке, появившихся по вине Трампа. Главный инвестдиректор Potomac River Capital Марк Спиндель отметил, что рынок попал в «пинбольный автомат из-за решений [Трампа]».

Пресс-служба Белого дома в ответ на просьбу прокомментировать материал, назвала эти аббревиатуры глупыми и демонстрирующими, «как несерьёзные аналитики постоянно выставляют себя на посмешище, высмеивая американского лидера и его программу, которая уже привела к появлению множества превосходящих ожидания отчетов о занятости и инфляции, инвестиционных обязательствах на триллионы долларов, историческому торговому соглашению с Великобританией и росту доверия потребителей».