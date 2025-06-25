В Баку проходит международная тематическая конференция «К деколонизации Гваделупы: Вызовы и перспективы», посвященная карибскому острову, находящемуся под колониальным господством Франции.

Мероприятие совместно организовано Бакинской инициативной группой, Народным союзом за освобождение Гваделупы (UPLG), Международным движением за репарации Гваделупы (MIR-Guadeloupe), Международным комитетом чернокожих народов (CIPN) и Движением сил за создание гваделупской нации (FKNG).

В мероприятии принимают участие лидеры политических партий, лидеры движений, НПО, представители научных кругов и др., борющиеся за независимость Гваделупы. На конференции выступят с докладами секретарь Международного фронта деколонизации, основанного в Баку в июле 2024 года при поддержке Бакинской инициативной группы.

На конференции будут подробно обсуждаться вопросы включения права народа Гваделупы на самоопределение в повестку дня международных организаций, правовые механизмы ООН, связанные с деколонизацией, а также несоблюдение Францией соответствующих резолюций ООН и Декларации о предоставлении независимости колонизированным народам.