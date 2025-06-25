Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф выразил уверенность в том, что Вашингтон сможет заключить с Тегераном всеобъемлющее мирное соглашение.

Об этом С. Уиткофф заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Думаю, пришло время сесть за стол переговоров с Ираном и добиться всеобъемлющего мирного соглашения. И я вполне уверен, что мы сделаем это»,- отметил он.

Вместе с тем Уиткофф дал отрицательный ответ на вопрос, намерен ли Вашингтон позволить Тегерану обогащать уран по условиям потенциальной договоренности. «Нет. Им не нужно обогащение», — утверждает спецпосланник американского лидера.