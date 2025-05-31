Бывший президент США Джо Байден в годы своего пребывания у власти по утрам терялся, находясь в собственном гардеробе Белого дома.

Об этом американский сенатор Джош Хоули со ссылкой на данные информатора из Секретной службы, обеспечивающей охрану руководства страны, заявил в эфире телеканала Fox News.

«Он (сотрудник Секретной службы. — ред.) рассказал мне, что Байден в Белом доме терялся по утрам в собственном гардеробе. Человек блуждает по Белому дому, не в состоянии найти выход из своего гардероба», — сказал сенатор.

Хоули отметил, что вся вскрывшаяся информация о состоянии Байдена в годы его пребывания у власти является «возмутительной» и американскому правительству «лгали».