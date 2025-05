Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел встречу с руководителем МИД Украины Андреем Сибигой.

«Мы обсудили экономическое сотрудничество между нашими странами, организацию бизнес-миссий, совершенствование платформ, которые способствуют укреплению деловых связей. Также состоялся обмен мнениями о роли транспортных коридоров в укреплении торговых связей», — написал министр Джаббаров в соцсети Х.

We held a meeting with Andrii Sybiha (@andrii_sybiha), #Ukraine’s Minister of Foreign Affairs. Our discussions focused on advancing #economic cooperation between our countries, organizing #business missions, and enhancing platforms to promote business-to-business engagement. We… pic.twitter.com/5U0DsibLn9

