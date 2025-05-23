Проблема стремительного обмеления Каспийского моря выходит за рамки экологии — она ставит под угрозу экономику, энергетику и региональную стабильность. В самый разгар дискуссий с неожиданной, но амбициозной инициативой выступил заслуженный инженер, руководитель компании ADOG и Международного порта Зира — Муса Сулейманов. Его предложение соединить Каспийское и Чёрное моря с помощью подземного туннеля вызвало широкий общественный и экспертный резонанс.

– Вы предложили уникальную инициативу по решению проблемы снижения уровня воды в Каспийском море – соединение Каспийского и Черного морей через подземный туннель. Какова была реакция общественности?

– Эта инициатива вызвала значительный общественный резонанс. Я направил открытое обращение президентам пяти прикаспийских государств – Азербайджана, России, Ирана, Казахстана и Туркменистана. Хотя официальные ответы пока не получены, через неофициальные каналы ощущается серьезный интерес к проекту. Кроме того, специалисты из различных областей – инженеры, экологи, эксперты по водному хозяйству и общественные деятели – связывались со мной, чтобы узнать больше о технических деталях. Это свидетельствует о реальности и актуальности вопроса.

– Некоторые эксперты утверждают, что уровень Каспийского моря исторически колебался и это естественный процесс. Каково ваше мнение по этому поводу?

– Это отчасти верно: в прошлом наблюдались колебания уровня. Однако нынешнее снижение отличается по скорости, масштабу и географии. Изменение климата, строительство водохранилищ на реках Волга и Кура, увеличение потребности в воде для сельского хозяйства и уменьшение речного стока – все это значительно сократило приток воды в Каспий. Это уже не естественный циклический процесс, а экологический и антропогенный кризис.

– Кстати, бытует мнение проект слишком дорогой и его реализация затруднительна. Что вы можете сказать об этом?

– Проект, безусловно, масштабный. Однако необходимо учитывать, что критическое снижение уровня Каспия окажет разрушительное воздействие на нефтяную инфраструктуру, порты, морские пути, биоразнообразие и всю экосистему. Например, уже сейчас на месторождениях Кашаган и Каламкас, а также в портах Алят и Туркменбаши наблюдаются проблемы из-за отступления воды. Если так будет продолжаться, затраты государств в будущем могут превысить стоимость туннельного проекта в два-три раза.

Кроме того, постоянный поток, создаваемый туннелем, позволит производить около 170 МВт гидроэнергии, что принесет ежегодный доход около 100 миллионов долларов. Таким образом, проект является не только технически и экологически обоснованным, но и экономически выгодным.

– А какие международные шаги необходимы для реализации этого проекта?

– Проект требует согласия как прикаспийских, так и черноморских стран. Поскольку туннель будет проходить под землей, он не нарушает территориального суверенитета, но трансграничное сотрудничество обязательно. Для этого необходимо создать экологические мониторинговые группы, гидрологические и геологические экспертные центры и комиссии. Вынесение этой инициативы на уровень ООН вполне возможно. На самом деле, это может стать совместным региональным вызовом.

Кроме того, из-за изменения климата объем воды в мировых океанах и морях увеличивается, что вызывает вопросы о том, как управлять этим избытком. Я считаю, что Каспийское море может служить естественным резервуаром для контролируемого приема этой избыточной воды. Впоследствии также возможно направить воду в такие экосистемы, как озеро Урмия и Аральское море.

– То есть проект касается не только уровня Каспия, но и имеет другие стратегические цели?

– Безусловно. Этот проект предлагает следующие стратегические результаты:

1. Энергетическая безопасность: Туннель позволит производить 170 МВт гидроэнергии.

2. Распределение водных ресурсов: Возможно направление воды в озера Урмия и Арал.

3. Безопасность логистики и торговли: Стабильность морских маршрутов будет обеспечена, что сохранит транспортное значение Каспия.

4. Международный престиж: Азербайджан и другие страны станут лидерами в области экологических инноваций.

5. Баланс экосистемы: В настоящее время приток пресной воды в Каспий снижает соленость, что нарушает микроэлементы и увеличивает риск замерзания. Введение соленой воды через туннель может восстановить этот баланс.