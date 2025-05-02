Компания ADOG и Международный порт Зира выступили с инициативой строительства подземного тоннеля, который соединит Каспийское и Чёрное моря. Об этом говорится в официальном обращении, подписанном руководителем компаний, заслуженным инженером Мусой Сулеймановым.

Согласно проекту, предлагается строительство подземного тоннеля диаметром 10 метров, который будет соединять Чёрное море (со стороны Грузии или России) с Каспием. Благодаря естественной разнице уровней, вода из Чёрного моря сможет самотёком поступать в Каспий, без использования насосов.

Инициатива направлена на стабилизацию водного баланса Каспийского моря, уровень которого в последние годы стремительно снижается, что несёт серьёзные экологические, экономические и инфраструктурные риски для прибрежных государств.

В компании подчёркивают, что реализация проекта будет сопровождаться полным экологическим мониторингом и мерами по сохранению биоразнообразия. ADOG готова приступить к подготовке технико-экономического обоснования и мобилизовать необходимые ресурсы.

Авторы обращения просят рассмотреть предложение на государственном уровне и поручить уполномоченным органам проведение предварительных консультаций.