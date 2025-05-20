Сегодня в ходе судебного процесса в Баку над обвиняемыми в терроризме армянами выступили правопреемники потерпевших и сами потерпевшие.

Допрошенная и признанная правопреемницей потерпевшего Умида Гасанова Махфура Гасанова отметила, что ее сын погиб в результате масштабной провокации, совершенной в Кяльбаджаре остатками армянских вооруженных сил и незаконных армянских вооруженных формирований.

Шадман Мамедалиев, допрошенный как правопреемник другого потерпевшего Ниязи Мамедалиева, в своих показаниях сказал, что его брат был убит в результате вражеского огня, открытого в направлении Агдам-Агдере-Сырхавенд.

Пострадавшие — Заур Садыгов, Али Шихалиев, Пейман Джаббаров и Захид Годжаев отметили, что получили пулевые ранения в ходе масштабной провокации со стороны остатков армянских вооруженных сил и незаконных армянских вооруженных формирований в Кяльбаджарском районе. Еще несколько человек, находившихся с ними в тот момент, также получили ранения и погибли.

Пострадавшие Илькин Мусазаде и Салман Имранзаде, давшие показания, заявили, что получили пулевые ранения в результате обстрела во время провокации, совершенной противником в Ходжавенде. Отвечая на вопросы государственных обвинителей Фуада Мусаева и Вусала Абдуллаева, они сказали, что по территориям, где они в тот момент находились, велся обстрел из крупнокалиберного оружия, в результате чего погибло несколько человек.

В ответ на вопрос государственного обвинителя Тараны Мамедовой потерпевший Сулейман Асадуллаев поведал, что получил ранения в результате разрыва реактивного снаряда типа «Корнет», выпущенного остатками армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований в селе Джанятаг Агдеринского района.

Рамин Балаханлы, давший показания в суде в качестве потерпевшего, отметил, что получил ранения в результате взрыва минометного снаряда рядом с ним, выпущенного по селу Ханабад Ходжалинского района. Отвечая на вопросы начальника отдела Управления по защите государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насира Байрамова, он проинформировал, что находившиеся рядом с ним Пюнхан Кязымов и Бабек Ахмедли также получили телесные повреждения различной тяжести.

Другой пострадавший Вусал Мамиев сказал, что получил ранение в Ходжалы. В результате огня, открытого остатками вооруженных сил Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями, погибли Сахиль Асланов и Рашид Зейналлы. Вместе с ним были ранены Нурлан Гулиев и Ровшан Азимли.

Одной из жертв диверсии, совершенной противником, стал также Тале Забитов. Потерпевший в своем показании сообщил, что во время обстрелов в Ходжалы он, а также Гюльверди Мехтиев и Муслим Алиев получили ранения.

Другой потерпевший Самир Бахышов отметил, что был ранен в результате обстрела, открытого из Ханкенди.

Потерпевший Вусал Алиев в своем показании заявил, что получил ранение в Лачине в результате масштабных диверсионных действий, осуществленных вооруженными силами Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями. Он сказал, что в ходе инцидента погибли Джошгун Зюльфузаде и Мирталыб Агазаде.

Потерпевший Фархад Исмаиллы в своих показаниях отметил, что был ранен на территории Лачинского района в результате диверсии, совершенной противником. По его словам, противник открыл огонь по его позиции с применением трассирующих зажигательных пуль, минометов и противотанковых снарядов. Один из снарядов упал и взорвался на расстоянии примерно 7–8 метров от него, взрывной волной его отбросило в сторону.

Потерпевшие Мирсадиг Мирсадигов и Джейхун Байрамов также поведали, что получили ранения в результате диверсии, совершенной вооруженными силами Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями.

В ходе судебного заседания также были озвучены заключения судебно-медицинской экспертизы, проведенной в отношении потерпевших.

Очередное судебное заседание назначено на 27 мая.