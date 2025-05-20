Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вынуждена вдвое сократить число позиций в руководящем звене и более чем в два раза урезать число департаментов организации на фоне снижения финансирования со стороны стран – участниц организации. Об этом говорится в заявлении гендиректора организации Тедроса Аданома Гебрейесуса на открытии 78-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.

“В результате определения приоритетов была разработана новая оптимизированная структура штаб-квартиры, в соответствии с которой число членов исполнительного руководства сокращено с 14 до 7, а число департаментов – с 76 до 34”, – отметил он. Гебрейесус указал на то, что на этой неделе им предстоит рассмотреть урезанный вариант бюджета организации на период с 2026 по 2027 год в размере $4,2 млрд, который на 21% меньше изначального предложения. По его мнению, выделение порядка 60% этой суммы уже гарантировано.