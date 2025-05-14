Судя по словам президента Франции Эммануэля Макрона об Израиле, Париж поддерживает палестинское движение ХАМАС, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

Его цитирует агентство Reuters.

Глава израильского правительства также добавил, что Тель-Авив продолжит добиваться достижения своих целей: освобождения заложников, уничтожения ХАМАС и устранения угроз для Израиля в секторе Газа.

Накануне Макрон обвинил Нетаньяху в «позорном поведении» в связи с тем, что Израиль заблокировал поставки гуманитарной помощи в Газу.