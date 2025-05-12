В пору ряда разгоревшихся конфликтов в последнее время в разных точках мира способность находить пути, способствующие установлению спокойствия, кажется недостижимой и где-то даже призрачной категорией.

Безопасность сегодня становится пределом мечтаний, мировые лидеры соревнуются между собой за право оказать посреднические усилия с тем, чтобы хотя бы сбавить градус напряжённости между сторонами — в осторожной надежде на окончательное решение противостояния.

Образцом военно-политического мастерства в современной истории по праву считается восстановление Азербайджаном полного суверенитета над всей своей территорией. Такого исторически важного момента удалось добиться не только военным путём — благодаря мощи Вооружённых сил, выдержке и боевым навыкам азербайджанских военных, — но и в силу выверенной политики, искусной дипломатии и умения находить точки соприкосновения, не ставя под удар национальные интересы государства и с учётом чаяний народа.

Кроме того, говоря о победе Азербайджана в целом, стоит отметить такой важный элемент, как работа по повышению духа патриотизма среди молодёжи, которая велась на протяжении не одного десятилетия.

Но победа была бы невозможна при экономическом упадке и стагнации. Таким образом, руководство страны приняло все необходимые меры по наращиванию экономических темпов. Накапливая экономическую мощь, в том числе и через реализацию крупномасштабных транспортно-энергетических проектов, Азербайджан направил доходы на полномасштабное армейское строительство, которое шло полным ходом как в практическом, так и в моральном понимании. Министерство оборонной промышленности республики наладило производство обширного ассортимента вооружения и другой продукции военного назначения. В то же время были достигнуты договорённости по организации поставок в Азербайджан современного высокотехнологичного оружия из зарубежных стран. Кроме того, военные специалисты страны стали получать высококлассный опыт при прохождении специальной подготовки в братской Турции.

Что касается политического вклада в Победу страны, то немалую роль в этом сыграла и дипломатия. Азербайджан сумел довести до мирового сообщества карабахские реалии, факты зверств армян, связанные с многолетней оккупацией наших территорий.

Да, Азербайджан столкнулся с несправедливостью, практикой применения двойных стандартов и предвзятого подхода, основанного на открытой исламофобии. Армянское лобби, благодаря своим финансовым и человеческим ресурсам, пустило в ход клеветническую кампанию, политику распространения фальсификаций и лживых, безосновательных нарративов. Таким образом, в мире сложилось искажённое представление о войне и армяно-азербайджанском конфликте в целом. Но масштабная работа, осуществляемая азербайджанской стороной денно и нощно, в том числе и посредством ведущих международных организаций, дала свои плоды — Баку услышали. Пусть не все, но законность мер, предпринятых Азербайджаном на пути к восстановлению своей территориальной целостности, сделала своё дело.

Вся эта деятельность создала правовую базу для принятия сегодняшней реальности на земле.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на недавнем открытии Агдамского центра мугама, сказал: «Всё это сейчас однозначно воспринимается в обществе: политическая воля, экономическая мощь, независимая политика, сильная армия, патриотизм и молодое поколение, воспитанное в национальном духе, поколение, которое никогда не видело эти земли. Большинство из тех, кто участвовал в войне, родились в период оккупации. Те исторические связи, которые влекли их к родной земле, — все эти и другие факторы обусловили нашу Победу, и мы добились полной и окончательной Победы. Ни на протяжении десятилетий до нас, ни за четыре с половиной года после нас никто не добивался полной и окончательной Победы, и, похоже, этого уже не произойдёт. Я говорю это не для сравнения. Но в мире всё познаётся в сравнении».

Победа Азербайджана показала, что с несправедливостью можно и нужно бороться, а её значение в международном масштабе будет только расти.

Очевидная историческая Победа: Азербайджан — единственный, кто сумел, не выходя за рамки международного права, вернуть свои земли, доказав не только военную, но и политико-дипломатическую силу. Баку демонстрирует возможность полного и сокрушительного удара по противнику без права даже на мысль о реванше — в то время как в мире всё чаще звучит понятие «режим прекращения огня» как всего лишь временная мера. Возвращение утерянных азербайджанских земель под контроль Баку — единственный пример отмены статуса «замороженного конфликта» в современной истории. Азербайджан сломал все сложившиеся стереотипы относительно таких конфликтов — путём многолетней подготовки, веры в Победу и непоколебимой воли народа.