Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко теперь будет заниматься армянской тематикой. Как сообщают российские СМИ, этот функционал перешёл во внутриполитический блок Кремля от заместителя руководителя Офиса президента Дмитрия Козака. Отмечается, что в Кремле крайне недовольны армянским дрейфом в сторону Запада и желают провести работу по продвижению своих интересов в республике с использованием мягкой силы.

Какие меры примет Москва в отношении дистанцирующегося от неё Еревана, учитывая предстоящие в 2026 году выборы в парламент Армении, а также какая роль может быть отведена таким фигурам, как экс-президенты Серж Саргсян и Роберт Кочарян? На эти вопросы в беседе с Minval.az ответил азербайджанский политолог Тофик Аббасов.

«На Кириенко, думаю, возлагается функция антикризисного менеджера, потому что характер состояния нынешних армяно-российских отношений наиболее точно определяет понятие “кризис”. Есть проблемы во взаимном доверии, имеются подозрения. Всё это провоцируется в основном со стороны Армении. После Второй Карабахской войны, когда Россия заняла чёткую позицию невмешательства, и Азербайджан начал предпринимать контратакующие действия для восстановления территориальной целостности, Армения по своей исторической памяти думала, что Россия чуть ли не должна воевать на её стороне, а также диктовать условия Баку», — сказал он.

В этой связи он напомнил слова президента России Владимира Путина, ставшие историческими, о том, что ОДКБ тут вообще ни при чём, поскольку Азербайджан проводит операцию в своих территориальных пределах.

«То есть он указал на то, что, согласно нормам международного права, РФ не может вмешиваться в данный процесс. На этой почве, конечно, у Армении появились необоснованные претензии к России. И когда армянские политики и эксперты говорят о том, что азербайджано-турецкий тандем совершил агрессию в отношении Карабаха, они забывают о том, что Первая Карабахская война была выиграна Арменией только лишь благодаря помощи российских военных. Это было то самое время, когда старое мучительно умирало и так же тяжело рождалось новое. И костяк подразделений и соединений армянских ВС составляли военные РФ. С другой стороны, мы помним, какой нелепой тогда была позиция тогдашнего центра в отношении армяно-азербайджанских противоречий. Как говорил в ту пору российский журналист Невзоров, на стороне Армении воевали псковские десантники», — также напомнил Аббасов.

При этом он добавил парадоксальность и нелепость армянских претензий в этой связи, так как Азербайджан не может предпринимать агрессивные действия против своей же территории.

«Армения при помощи всемирного армянства создала на нашей территории сепаратистский режим, что стало не только раскольничеством, агрессией, но и стремлением подорвать азербайджанскую государственность.

И на почве этих претензий армян к России даже стали предъявляться какие-то странные счёта Москве. Армяне рассорились со всеми членами ОДКБ, где каждый имеет довольно выдержанные и партнёрские отношения с Азербайджаном. И пошли обиды и неуместный художественный плач», — отметил политолог.

По его словам, в Армении решили, что кто-то должен был поддержать их территориальные притязания в отношении Азербайджана.

«Сейчас тот кризис, который наметился в армяно-российских отношениях, полностью является следствием необъективного и несправедливого подхода Еревана к отношениям с российской стороной. Также эти непонятные алгоритмы вносят сумятицу в систему международных отношений», — добавил Аббасов.

Эксперт указал, что Россия немало сделала для того, чтобы были созданы Вооружённые силы Армении после обретения её независимости: «Много было сделано для армян, особенно в ельцинское время. Армения сама допустила ошибки в своих стратегических расчётах. Там думали, что с помощью военной силы можно будет на Кавказе создать какой-то новый порядок диктатуры, чем занимались Роберт Кочарян и Серж Саргсян прежде всего. Они не осознали свою ответственность перед историей, а история повторилась».

В последние дни, подчеркнул он, экс-президенты, особенно Кочарян, говорят о том, что Армении нужна боеспособная армия. «Это тот случай, когда строится новый фундамент, а первый камень закладывается кривой», — сказал политолог в связи с утверждениями бывших армянских руководителей.

Россия сейчас, по его словам, должна заниматься армянским вопросом снова: «Не знаю, с каких позиций будет подходить Москва к этому вопросу, но успешно его решить надо».

«Армения ведь создаёт проблемы для всех своих соседей, поскольку у неё нет внятной позиции. Она представляет собой неадекватное государственное образование, утратившее большую часть своей субъектности. Решения за Ереван принимают не в Ереване, а в Брюсселе, Париже, Вашингтоне либо в той же Москве.

Российские политики должны убедить армян в том, что им необходимо концентрироваться на решении внутренних задач и постараться отделить комплекс целей и приоритетов от территориального вопроса», — считает Аббасов.

Отвечая на вопрос о том, какая роль может быть отведена бывшим руководителям Армении и другим деятелям в данном процессе, политолог сказал: «Недавно Армению посетил Ара Абрамян, глава Союза армян России. С ним не очень любезно обошлись на границе. Было понятно, что армянские власти воспринимают его как нежелательное лицо и конкурента, который въезжает в страну с какой-то сомнительной миссией и целью.

Кроме того, в России собираются представители бизнеса и обсуждают не бизнес-план, а ситуацию в Армении. Тут явно прослеживается новый тренд, который нацелен на смещение нынешней власти. Кочарян активно продвигает мысль некомпетентности руководства Армении, бывший глава МИД Вардан Осканян говорит, что Пашинян должен уйти. Этот тренд укореняется».

Армения, с одной стороны, — отмечает он — подаёт заявку на вступление в ЕС, с другой — продолжает оставаться в ОДКБ и ЕАЭС.

«Власть Пашиняна испытывает сложности с принятием кардинальных решений. Не может быть такого, чтобы в ОДКБ все оказались плохими, а Армения осталась хорошей. Так не бывает. Другой вопрос: с чем Армения устремилась в Европу, каковы её активы, что она хочет реализовать?» — задаётся вопросом эксперт.

В Ереване говорят об экономическом подъёме, но мы знаем, за счёт чего он образовался — санкционный режим в отношении РФ используется на пользу армянской экономики при налаживании серых схем поставок, отметил Аббасов.

«Кроме того, армяне-бизнесмены приехали из Украины и России на родину, что тоже отразилось на этих показателях. Но это всё временное явление. Для экономической стабильности нужны инвестиции, а Армения в этом смысле нестабильная страна. Помимо того, что Армения проиграла войну, она не может строить схемы региональных интеграционных проектов. А мы готовы их поддержать, но для этого Армения должна отказаться от своей политики. На самом деле Еревану надо понять, что Азербайджан и Турция являются его спасителями, поскольку Иран под санкциями, с Грузией есть проблемы транспортно-логистического характера, особенно в заснеженный период. Нужно договариваться с Баку и Анкарой, забыв о вражде», — рассуждает он.

На этом фоне, подчеркнул политолог, Армения настырно пытается наладить контакт с Турцией: «Это неслучайно, что на пограничных постах установлено таможенное оборудование, глава МИД Армении Арарат Мирзоян встречался в Турции со своим коллегой и т. д. Они пытаются что-то изменить, но Турция говорит о своих обязательствах перед Азербайджаном».

В РФ, по его словам, отлично понимают, на что горазда Армения как государство. «Судя по всему, настал момент разобраться с тем, каковы будут в последующем отношения между Арменией и Россией и как будет вообще выстраиваться диалог Москва — Ереван, поскольку он находится в каком-то подвешенном состоянии».

«Пашинян приглашён в качестве гостя на парад по случаю 9 Мая. Не думаю, что там может быть что-то решено, поскольку не будет возможности для переговоров. Просто будет не до него. Для того чтобы решить базовые вопросы в двусторонних отношениях, нужен специальный формат, серьёзный настрой. Но самое главное — Армения должна разобраться сама с собой: чего она желает и чего ждёт», — заключил Аббасов.