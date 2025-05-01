В ходе сегодняшнего заседания суда над обвиняемыми в терроризме армянами свидетели тех событий дали показания и ответили на заданные им вопросы.

Потерпевший Сейюр Нагиев в своих показаниях заявил, что родился в селе Гарадаглы, является жителем этого села, а из обвиняемых знает Давида Ишханяна: «Он из соседнего села».

С.Нагиев отметил, что до оккупации Гарадаглы в 1992 году армянские военные регулярно атаковали село, убивали мирных жителей, сжигали дома, угоняли скот. Он заявил, что в период с 15 по 17 февраля 1992 года Гарадалы подвергался нападениям со всех сторон, село оказалось в осаде. В наступательной операции участвовали и наемники.

Отвечая на вопрос начальника отдела Управления Генеральной прокуратуры по поддержанию государственного обвинения Насира Байрамова, потерпевший сказал, что нападения армянских военных на жителей села начались в 1989 году. По его словам, во время оккупации Гарадаглы были убиты его близкие, в том числе брат, дядя и три двоюродных брата: «Дадашев Эльдар Иса оглу, Нагиев Афтандил Ханлар оглу, Дадашев Угур Эльдар оглу, Дадашев Микаил Ислам оглу и Дадашев Манаф Ислам оглу. Два наших зятя и зятья моего дяди… На самом деле все убитые в Гарадаглы были родственниками. Судьба некоторых из них до сих пор неизвестна».

Потерпевший сообщил, что после оккупации села его, как и других жителей, взяли в заложники и отвезли в Ханкенди: «В студеную, морозную погоду заложников подвергали чудовищным пыткам». Он отметил, что благодаря посредничеству Аллахверди Багирова заложники были переданы азербайджанской стороне.

С.Нагиев сообщил, что во время нападений на село армянскими военными руководил командир батальона «Арабо» Манвел Егиазарян. По предложению государственного обвинителя в суде была продемонстрирована фотография Манвела Егиазаряна. С.Нагиев признал в человеке на фотографии Манвела Егиазаряна.

Житель Гарадаглы Видади Гусейнов в своих показаниях сообщил, что события начались в 1988 году, азербайджанцы регулярно подвергались нападениям. «Они (армяне) нападали на автобусы и обстреливали мирных жителей. Мирных жителей сжигали заживо и угоняли их скот. Азербайджанцев привязывали к дереву и расстреливали», — сказал потерпевший.

По его словам, в феврале 1992 года Гарадаглы подвергся нападению с четырех сторон. Потерпевший сообщил, что на момент нападения в селе находилось 118 мирных жителей – азербайджанцев, среди которых были женщины, дети и старики. 400-500 вооруженных армян напали на мирное население. Часть нападавших были боевиками из Армении, а часть — наемниками. Село было оккупировано 17 февраля.

Потерпевший Ильгар Гусейнов рассказал, что после взятия в заложники во время оккупации их увезли на грузовиках, а 33 человека расстреляли в местечке под названием Бейлик багы: «Они остановили машину там и расстреляли 33 человек. А остальных, в том числе и меня, увезли в сторону Ханкенди».

Он рассказал, что во время содержания под стражей в Ханкенди его пытали, а через 45 дней обменяли на армянского пленного.

Потерпевший Амираслан Гулиев заявил, что 17 февраля 1992 года армянские военнослужащие атаковали Гарадаглы с четырех сторон. По его словам, более 30 азербайджанских заложников были выведены из машины и расстреляны. Тела были сброшены в ближайший колодец. Машины несколько раз останавливали на дороге для расстрела части заключенных. Остальных отвезли в Ханкенди, где подвергли пыткам.

Потерпевший Бахшейш Гусейнов рассказал, что, когда в феврале 1992 года село было оккупировано, его взяли в заложники: «Они отвезли меня в Ханкенди вместе с другими пленными и заложниками. Там они пытали нас каждый день. Они пытали наши тела шилом». Потерпевший рассказал, что его держали в заложниках 56 дней.

Потерпевший Шамхал Ширинов также рассказал, что в 1991-1992 годах Гарадаглы регулярно подвергался обстрелам, жители села подвергались нападениям, азербайджанцы убивались, а их имущество разграблялось. По его словам, в то время село фактически находилось в осаде, все коммуникации с другими районами села были прерваны, что привело к острой нехватке продовольствия. Во время оккупации села его тоже взяли в заложники. Некоторые из заложников, взятых вместе с ним, были расстреляны. Потерпевший рассказал, что во время нахождения в заложниках его подвергали чудовищным пыткам, вырывали зубы, избивали, ему были нанесены многочисленные телесные повреждения.

Очередное заседание суда назначено на 2 мая.