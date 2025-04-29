Западные СМИ вновь оживились относительно заключения “ресурсной сделки” между Украиной и США, делая смелые предположения о том, что она может быть заключена уже на этой неделе. Правда, в неё были внесены очередные изменения, как положительные для Украины, так и не очень.

Если говорить о позитивном, то из сделки был исключён пункт относительно того, что она будет включать в себя компенсацию за военную помощь, оказанную Украине с 2022 года, в объёме которой сам Дональд Трамп не всегда был уверен, колеблясь от суммы в 350 миллиардов долларов до 150 млрд. Из того же, что настораживает, по информации ряда профильных изданий, в сделку будут включены все ресурсы, добываемые в Украине, в том числе нефть и газ.

И с учётом новых формулировок, сомнения о том, что сделка будет заключена на этой неделе, не только не ослабли, а как раз наоборот, укрепились. Но, чтобы понять, о насколько непростом подводном камне идёт речь и о том, почему эта сделка не будет иметь простого решения и заключения, стоит напомнить, как вообще начиналась и проходила эта дискуссия.

Долгая «ресурсная сделка»

О «ресурсной сделке» открыто стали говорить в США в ноябре 2024 года. В частности, тогда сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что у Дональда Трампа есть «хорошая сделка» для Украины, которая обеспечит мир в обмен на ресурсы. А некоторое время спустя о сделке всё чаще стал говорить и сам 47-й президент США, выражая заинтересованность в украинских месторождениях 20 ключевых минералов, среди которых литий, графит и уран.

Но сделка не была заключена не после инаугурации Дональда Трампа, как договаривались ранее, хотя в СМИ буквально каждую неделю публиковались инсайдерские версии о том, что заключение уже близко и произойдёт через 2-3 дня. Кто только не обжёгся на таких прогнозах, и Wall Street Journal, прочившие заключение сделки 22 февраля, и другие.

Причиной стало то, что на протяжении всего этого времени сделка регулярно корректировалась и видоизменялась, причём по большей части американской стороной. Администрация Дональда Трампа постоянно пыталась ужесточить правила сделки и доводила их до грабительских условий. В свою очередь, Украина не соглашалась с такой постановкой вопроса и требовала пересмотра озвучиваемых в документе требований и пунктов.

Самое непредсказуемое в этом процессе было то, что когда, казалось бы, согласовывались все основные пункты и заключение сделки было уже близко, появлялась новая версия документа от администрации Трампа с новыми условиями, кардинально противоречащими не только законам и Конституции Украины, но и ставящими под угрозу её безопасность. И как бы это странным ни выглядело, но именно из-за такого непрофессионального и крайне самонадеянного подхода американской стороны срывается сделка, в которой именно США заинтересованы больше, чем Украина. Но в этом кроется, пожалуй, главный подводный камень для Украины.

Риски «ресурсной сделки»

Спор, возникший в Овальном кабинете между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, спровоцированный именно американской стороной, в том числе был связан и с тем, что в “ресурсной сделке” для Украины отсутствовали какие-либо гарантии безопасности. Но это меньшая проблема на фоне той, которая всплыла на поверхность за последние месяцы дебатов – непредсказуемость Дональда Трампа.

Администрация Трампа в одностороннем порядке столько раз переписывала условия сделки, а сам 47-й президент США так часто меняет своё мнение, делая в течение суток противоречивые заявления, что возникает вопрос: а можно ли доверять документу, подписываемому этим человеком? Что ему стоит попросту прекратить выполнять обязательства, при этом Украина окажется в юридической ловушке, не выполняя свои условия, попадая под давление судебных исков?

Дональд Трамп — человек, который не только нарушает существующий миропорядок, причём не в лучшую сторону, но и которому юридические обязательства чужды. Поэтому скрытой угрозой для Украины может быть, даже в условиях идеально оформленного, обоюдовыгодного документа, то, что Трамп попросту в какой-то момент откажется выполнять свои обязательства. Особенно с учётом того, что он уже не единожды так делал.