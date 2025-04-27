Российский политолог Сергей Марков в своем тг-канале высказался о визите президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай. «Минвал» приводит его слова без сокращений.

«Азербайджан празднует дипломатический триумф — подписание договора о стратегическом партнёрстве с Китаем во время визита президента Алиева и встречи с главой Китая Си. Это системный договор, который даст Азербайджану огромные возможности», — отметил Марков.

«Интересно, что президент Алиев подписал декларацию о союзнических отношениях с Россией с президентом Путиным 22 февраля 2022 года, за два дня до «СВО» (закавычено нами – ред.), а потом ратифицировал её. Не побоялся гнева США и Европы», — констатирует он.

«И сейчас президент Алиев подписал договор о стратегическом партнёрстве с Китаем в разгар тарифной войны США с Китаем. И опять не боится ни США, ни Европы.

Бесстрашный и явно самостоятельный.

Алиев и Си разговаривали друг с другом на русском языке. Хороший пример для всех», — подытожил эксперт.