Все же удивительные игры вокруг антироссийских санкций ведут те, кто сами их и инициируют. К примеру, 16 сентября 2024 года советник президента США по национальной экономике Лаэль Брейнард проинформировала о намерении Вашингтона «расширить антироссийские санкции на страны, содействующие Москве в обходе принятых ограничений». А уже спустя два дня уполномоченный Евросоюза по санкциям Дэвид О’Салливан, заявив, что введенные санкции против России не являются «волшебной пулей», подчеркнул «отсутствие иллюзий» по поводу их обхода. Параллельно он признал «малоэффективность» в контексте «составления списка компаний, реализующих в РФ товары двойного назначения», т. к. «зачастую, когда пресекается деятельность одной фирмы такого рода, вместо нее сразу возникает другая».

Ну не смешно? 14 санкционных пакетов на фоне постоянных угроз в адрес всех и каждого. И вдруг Вашингтон – об «отсутствии иллюзий» на действенность санкций. Вообще изначально происходит какая-то свистопляска вокруг санкционной темы. Так, согласно информации Reuters, с марта 2022 года по декабрь 2023 года «в Россию ввезено в обход санкций 2,3 млрд наличных долларов и евро».

В феврале 2024 года, по результатам проведенного швейцарским общественным телеканалом SRF расследования, достоянием общественности стала информация о возможном обходе санкций со стороны фирм Швейцарии, производящих сырный продукт (посредством своих дочерних компаний за пределами страны). В июле Латвия и Литва объявили о закрытии границ для автомобилей класса люкс, которые оказывались в Беларуси прямым ходом из стран Евросоюза. Как посчитали в Риге и Вильнюсе, западные компании обходили санкции против РФ, т. к. ввозимые в Беларусь элитные авто перенаправлялись в Россию.

В августе прошла информация о ввозе в РФ через Грузию запрещенных к экспорту в Россию дронов, компьютерных процессоров, GPS-устройств и карт памяти. В этом же месяце некоторые ресурсы, оперируя данными Financial Times, обнародовали информацию об обходе санкций американской SLB (экс-Schlumberger), да к тому же с налаживанием поставок в РФ нефтесервисного оборудования.

24 сентября, согласно данным Greenpeace, «уже как несколько недель Россия поставляет сырую нефть напрямую в европейские порты в обход санкций ЕС». В этот же день ряд СМИ, со ссылкой на издание The Insider, сообщили о становлении гражданина Латвии одним из «крупнейших покупателей российской нефти в обход ценового потолка».

25 сентября Euronews поделилась информацией о наличии «в российских беспилотниках и ракетах чипов, полупроводников и другой микроэлектроники из Китая, США и ЕС». Параллельно британская SkyNews сообщила о «становлении Грузией транзитным пунктом для поставок дорогостоящих автомобилей в Россию в нарушение антироссийских санкций». Как отмечалось в материале, «на неофициальных парковках близ российской границы» (у российского приграничного пункта «Верхний Ларс») скопились «роскошнейшие авто, включая элитные Lexus, BMW» и т. д. Правда, 26 сентября Служба доходов Минфина Грузии опровергла данную информацию, заявив, что Тбилиси «строго соблюдает процесс выполнения международных санкций», в связи с чем отсутствует как минимум один факт, «могущий подтвердить обратное». Другое дело, раскрыли в ведомстве, санкции, касающиеся легковых автомобилей, «не распространяются на экспорт или реэкспорт в другие страны, кроме России и Беларуси, а также на физических лиц, не занимающихся автомобильным бизнесом».

И вот на этой ноте возникает вопрос, а где информация об Армении, которую не раз ловили на обходе санкций? Возможно, отчасти мы что-то почерпнем на сей счет, прислушавшись к тому же О’Салливану, констатировавшему, что «сокращение обхода санкций через центральноазиатские страны» стало «очевидным» после «дипломатических усилий, связанных с Казахстаном, Узбекистаном, Арменией и другими государствами». Вот читаешь и диву даешься данной оценке ситуации, в особенности с учетом того, что только в 2023 году товарооборот между Арменией и Россией, увеличившись почти на 56%, достиг 7,4 млрд долларов. За первое же полугодие 2024 года к этой цифре прибавился ровно миллиард, хотя в 2020 году объем двусторонней торговли не доходил даже до 2,5 млрд долларов. На фоне чего зампред российского правительства Алексей Оверчук озвучил цифру от 14 до 16 млрд долларов, к которой Иреван и Москва могут подойти к концу 2024 года в аспекте товарооборота.

Спрашивается, как трактует эти открытые данные г-н О’Салливан, приравнивающий Армению к странам, сократившим обход антироссийских санкций? Хотя стоит ли удивляться позиции данного американского чиновника, ежели информационный бюллетень Госдепартамента США от 23 августа 2024 года, заявив о направленности санкционных мер этой структуры «на пресечение уклонения от санкций и нацеленности на организации ряда третьих стран», обошел Армению? Какие только государства не были включены в список «продолжающих продавать России ключевые товары двойного назначения», но вот Армения благополучно минула сей «кондуит».

Интересно, что 24 сентября главы МИД стран G7 озвучили планы усиления «существующего пакета санкций и экономических мер против России, включая принятие меры против лиц в тех государствах, которые поддерживают военно-промышленный комплекс РФ».

Вопрос на засыпку: окажется ли Армения в числе обходящих санкции?