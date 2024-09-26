«Модель развития Азербайджана оправдала себя». Полный текст сегодняшней речи Алиева

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26 сентября в Баку состоялось совещание, посвященное экономическим вопросам.

На совещании выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Минвал» со ссылкой на «Азертадж» предлагает вам полный текст речи президента Алиева.

– На сегодняшнем совещании мы обсудим экономические вопросы. До конца года остается всего три месяца. Состоится обмен мнениями о работе, которую предстоит выполнить до конца года.

В целом, должен сказать, что развитие экономики с начала года находится на ожидаемом уровне. Говоря в начале года о том, будет ли этот год успешным в экономической сфере, я отметил, что абсолютно уверен, что этот год будет успешным для нашей экономики. Результаты и экономические показатели, достигнутые с начала года, подтверждают мои слова. Экономический рост составил 4,3 процента. Анализируя сегодняшние процессы в мире и глядя на геополитическую ситуацию в целом, могу сказать, что это очень позитивный показатель. Темпы экономического развития опережают аналогичные показатели многих развитых стран. Особое значение имеет то, что наш ненефтяной сектор увеличился на 7 процентов. А это свидетельствует о том, что шаги, предпринятые в направлении диверсификации экономики страны, и продуманная политика реформ приносят свои плоды.

Должен также сказать, что в последние годы добыча нефти в рамках проектов, реализуемых иностранными нефтяными компаниями, из года в год сокращалась, что, естественно, негативно сказывалось на наших общеэкономических темпах развития, и мы компенсировали этот спад развитием ненефтяного сектора. Однако в результате переговоров с иностранными нефтяными компаниями до их сведения были доведены недостатки в добыче нефти и от них потребовано устранить эти недостатки, обеспечить стабильную добычу нефти. В последние месяцы в этом направлении велась очень активная работа. В результате появились обоснованные надежды на то, что впредь никакого необоснованного спада добычи нефти не будет. Естественно, правительственные структуры и Государственная нефтяная компания всегда будут уделять внимание дальнейшему ходу этих работ. Таким образом, надеюсь, что главный фактор, сдерживающий темпы нашего экономического роста, будет устранен, и в следующем году должна быть обеспечена стабильная добыча нефти. Учитывая, что в настоящее время мы работаем над несколькими новыми проектами в нефтегазовом секторе, и в результате разработки которых у нас есть новые прогнозы добычи, наверное, в следующем году мы все увидим, что в рамках новых проектов, на новых месторождениях добываются большие объемы природного газа и нефтяного конденсата. Считаю, что темпы в нефтегазовой сфере будут позитивными.

Но, конечно же, наша главная цель – это дальнейшая диверсификация экономики и совершенствование модели устойчивого развития. Инфляция с начала года составила чуть более 1 процента. Это тоже очень позитивный показатель. Я уже заявил, что в следующем году минимальная заработная плата и минимальная пенсия будут повышены, хотя инфляция находится на очень низком уровне и задачи, стоящие перед страной, требуют больших финансовых средств, в первую очередь, в связи с развитием военного, военно-промышленного комплекса, восстановлением Карабаха и Восточного Зангезура. Несмотря на все это, мы делаем все возможное, чтобы улучшить благосостояние наших граждан из уязвимых слоев населения. В моем недавнем выступлении в Милли Меджлисе Азербайджана все эти цифры были доведены до внимания. Не хочу повторять, сколько крупных пакетов социальных реформ было реализовано в Азербайджане за последние пять лет.

То есть все эти вопросы позволяют с абсолютной уверенностью сказать, что до конца текущего года темпы экономического развития сохранятся, в то же время, учитывая, что сейчас обсуждается бюджет следующего года и его параметры будут более внушительными, темпы экономического развития будут на должном уровне и в следующем году.

Для привлечения иностранных инвестиций, особенно в ненефтяной сектор, реализуются многие стимулирующие проекты. Царящие в Азербайджане стабильность и предсказуемая ситуация, в то же время усиление Азербайджанского государства, полное восстановление нашей территориальной целостности и суверенитета, естественно, еще более улучшили отношение к нам иностранных инвесторов. Несмотря на то, что в Азербайджане сложился и продолжается уже много лет очень позитивный инвестиционный климат. По объему инвестиций на душу населения Азербайджан входит в число ведущих стран. В последние годы, особенно полное восстановление нашего государственного суверенитета после антитеррористической операции, естественно, послужило очень серьезным позитивным сигналом для всех инвесторов, и сейчас мы видим плоды этого. В наших традиционных промышленных зонах – городе Баку, городе Сумгайыт, промышленных парках – открываются новые предприятия. В то же время создание новых промышленных парков на освобожденных землях – в Агдамском и Джебраильском районах – следует расценивать как весьма позитивный факт.

Как я уже отметил, сейчас обсуждается бюджет следующего года, в ближайшее время он будет мне представлен. Естественно, бюджет отражает наши возможности. Мы, как говорится, протягиваем и должны протягивать ножки по одежке. Мы ниоткуда не получаем никакой помощи, наоборот, сокращаем внешний долг, и задача, которую я поставил несколько лет назад, уже успешно выполняется. По соотношению внешнего долга к валовому внутреннему продукту Азербайджан входит в число ведущих стран мира. Это соотношение составляет всего 7,5 процента, что позволяет нам тратить меньше денег на погашение внешнего долга в будущем. Сегодня мы обсудим и это, посмотрим, может быть, досрочное погашение некоторых долгов окажется полезным. Хотя я уже несколько раз говорил, что если мы захотим, то можем за один день обнулить весь долг. В любом случае, сегодня, конечно, состоится обмен мнениями по этому вопросу.

Основные расходы следующего года уже определены. В моем выступлении в Милли Меджлисе были четко обозначены основные приоритеты. Прежде всего, это – укрепление военного потенциала нашей страны, обеспечение безопасности, защита государственных границ, развитие военно-промышленного комплекса, расходы на образование, восстановление Карабаха и Восточного Зангезура и другие проекты. Как социально ориентированные проекты, проекты, связанные с социальной инфраструктурой, так и проекты, связанные с общей инфраструктурой – все это найдет отражение в нашей Государственной инвестиционной программе. Об этом мы тоже поговорим. Мы должны в следующем году в пределах возможностей выполнить все основные задачи. Не сомневаюсь, что так и будет. Модель экономического развития Азербайджана уже оправдала себя в мире. Опираясь на собственные ресурсы, мы построили сильную, независимую экономику, ни от кого не зависим. Экономическая независимость, естественно, дает нам большие возможности на международной арене, с тем чтобы Азербайджан мог с успехом, уверенно, с честью и достоинством проводить независимую внешнюю политику. Так, как мы это делали и будем делать.