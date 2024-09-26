Значимость русского языка в Азербайджане обсуждают в Москве

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В Азербайджане действуют 324 русскоязычные школы, в которых учится 160 тысяч школьников. Об этом заявил заместитель министра науки и образования Фируддин Гурбанов, выступая на открытии первого Российско–Азербайджанского научно–образовательного форума, открывшегося в Москве.

По его словам, в настоящее время в более 3 тысячах школ 800 тысяч учеников имеют возможность изучать русский язык в качестве иностранного. 16 тысяч студентов в 26 вузах Азербайджана сегодня обучаются в русском секторе. Ежегодно проводится олимпиада по русскому языку среди школьников. В этом году она была посвящена 225-летию А.С. Пушкина, а ее участниками стало 8 тысяч человек.

«Известно, что университеты – это ускорители социально-экономического развития каждой страны. В наши дни интеграция науки и образования приобрела еще большую значимость», – подчеркнул замглавы профильного ведомства Республики.

Развивая эту мысль, он привел слова великого азербайджанского мыслителя, жившего в XII веке, Низами: «Сила – в науке, и без науки никто не может получить превосходство над другим». В ходе выступления Гурбанов еще раз отметил, что обмен мнениями между вузами и ведущими учеными наших стран будет способствовать повышению эффективности научно-образовательной сферы общества в целом.

25 сентября в Интеллектуальном центре – Фундаментальной библиотеке Московского университета с участием президента Российского союза ректоров, ректора МГУ академика Виктора Садовничего и министра науки и образования России Валерия Фалькова начал свою работу Первый Российско-Азербайджанский научно-образовательный форум. Его делегатами стали представители более 70 университетов двух стран. С приветствиями и докладами на форуме выступили представители профильных ведомств и академий наук России и Азербайджана.

Ректор Московского университета академик Садовничий отметил, что участниками Форума стали руководители главных университетов двух стран, выразил уверенность, что этот научно-образовательный саммит носит действительно исторический характер, положит начало еще более тесному взаимодействию научно-образовательных систем России и Азербайджана. Ректор поблагодарил за участие в форуме министра науки и высшего образования России В.Н. Фалькова, заместителя министра науки и образования Азербайджана Гурбанова, председателя Государственного агентства по науке и высшему образованию Улькер Саттарову, и академика-секретаря Национальной академии наук Азербайджана Арифа Гашимова. Отдельно выражена благодарность за помощь в подготовке мероприятия вице-президенту Национальной академии наук Азербайджана, руководителю филиала МГУ в г. Баку Наргиз Пашаевой.

«В основе этих отношений лежат принципы равенства, учёта интересов друг друга и, конечно, тесные человеческие, культурные узы, которые объединяют наши народы на протяжении веков», – сказал академик Садовничий.

Он особо выделил доверительный диалог президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева, которые только за последние пять лет провели 17 встреч как на площадках международных мероприятий, так и в неформальной обстановке.

Ректор напомнил, что совсем недавно, 18-19 августа этого года по приглашению президента Азербайджана состоялся государственный визит Владмира Путина в Азербайджан. На нем главы государств высказались за укрепление сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. На встрече лидеры двух стран в положительном ключе упомянули и работу азербайджанских филиалов МГУ имени М.В. Ломоносова и Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, и ситуацию с русским языком в Азербайджане.

Садовничий отметил, что 30 лет подряд в МГУ проходит Международная научная конференция «Ломоносов», что объединяет десятки тысяч студентов, аспирантов и молодых ученых из разных стран мира. В ней активно участвуют и студенты из бакинского филиала МГУ, могут приезжать ребята и из других вузов Азербайджана. Не менее важно сделать из студента не только профессионала, но и ученого, способного совершить научное открытие, а также показать обществу его значимость и полезность. На этом треке активно работает учрежденный Московским университетом уже почти 20 лет назад Всероссийский Фестиваль науки. Сейчас Фестиваль уже является международным. В этом году он проходит в Беларуси, Казахстане, Узбекистане, а также в Китае и на Кубе. Его совокупная аудитория (в формате оффлайн и онлайн) составила в прошлом году 16 миллионов человек. Виктор Антонович подчеркнул, что Московский университет готов организовать и провести Фестиваль науки в следующем году и в Азербайджане.

Зарина Оруджалиева