Бабаев обсудил с главой ВОЗ влияние изменения климата на глобальные системы здравоохранения (фото)

Назначенный президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев обменялся мнениями с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханомом Гебрейесусом о влиянии изменения климата на глобальные системы здравоохранения.

Об этом сообщила пресс-служба Азербайджанского председательства 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в соцсети Х.

«Назначенный президент COP29 Мухтар Бабаев встретился с генеральным директором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом и обсудил глубокое влияние уничтожения окружающей среды и изменения климата на глобальные системы здравоохранения», – подчеркивается в сообщении.

