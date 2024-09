Главы МИД Азербайджана и Латвии обсудили ситуацию в регионе (фото)

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке с коллегой из Латвии Байбой Браже.

Об этом пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства сообщила в соцсети Х.

Согласно информации, стороны обменялись мнениями касательно перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Латвией как в двустороннем, так и многостороннем форматах.

Главы МИД также обсудили инициативы Азербайджанского председательства COP29, постконфликтную ситуацию в регионе и мирные усилия Азербайджана.

