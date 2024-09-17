Грузинский дипломат – «Минвалу»: Сегодня Россия зависит от Азербайджана больше, чем наоборот

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В преддверии парламентских выборов страсти в Грузии все больше накаляются, ее разрывает на части, усложняется ситуация и на Южном Кавказе: Армения расширяет товарооборот с Россией, помогая ей обходить западные санкции, а Запад притворился слепым и как ни в чем не бывало оказывает Еревану военную поддержку. Своим видением обстановки в Грузии и регионе в целом в интервью с Minval.az поделился грузинский дипломат и политик, в прошлом министр финансов Грузии и генсекретарь ОЧЭС и ГУАМ, посол Валерий Чечелашвили.

– Грузия на перепутье. Сначала «закон об иноагентах», теперь заявление основателя и почетного председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, который сказал, что Грузии следует извиниться перед осетинским народом за «пятидневную войну». Для чего такой ход «серого кардинала» и почему именно сейчас?

– Это очень хороший вопрос, на который непросто ответить. Начиная с 29 апреля, когда почетный председатель правящей партии Бидзина Иванишвили выступил на митинге своих сторонников, которых в микроавтобусах согнали со всей Грузии, он все больше и больше удивляет нас. Однако в этот раз Иванишвили перешел все границы: его заявление шокировало, оскорбило и унизило грузинское общество. Нам не за что извиняться. Россия вторглась в Грузию 7 августа 2008 года – это документально подтверждено многими фактами и самое лучшее исследование тех событий подготовил помощник Владимира Путина – Андрей Илларионов. Это многостраничное, большое исследование, в котором он опирается на российские источники, например, «Красная звезда» (газета вооруженных сил РФ) или решения российских судов, которые неопровержимо доказывают, что российские регулярные войска перешли границу Грузии через Рокский тоннель еще 7 августа. Грузия лишь реагировала на это вторжение. Поэтому нам не за что извиняться.

Но если господин Бидзина Иванишвили думает, что таким образом он может способствовать восстановлению территориальной целостности Грузии, то он глубоко заблуждается. Совсем наоборот, это еще больше осложнит процесс, потому что русские разведут руками и скажут: «Очень хорошо, что вы извиняетесь, но извинения извинениями, а за это надо нести ответственность». А ответственность должна быть политическая и экономическая, что неизменно приведет к тому, что русские называют созданием новой геополитической реальности, то есть к независимости Цхинвальского региона и Абхазии. А там и вопросы «компенсации за нанесенный ущерб» подоспеют. Это очень опасная риторика.

– То есть он таким образом хочет подвести Грузию под какую-либо ответственность перед Россией?

– Не знаю, чего он хочет, но объективно он играет этим заявлением очень серьезно против фундаментальных интересов Грузии, и ставит ее в очень сложное положение, из которого, если 26 октября «Грузинская мечта» умудрится каким-то образом сохранить власть, если эта линия будет продолжена, Грузии будет очень тяжело выбираться.

Ну и, кроме всего прочего, это, конечно же, неуважение к памяти тех героев, которые отдали свои жизни, защищая Грузию в этой войне против России. Весь мир знает это, все международные суды подтвердили. Но особенно это стало ясно после 24 февраля 2022 года, когда Россия вторглась в Украину. Ни у кого не осталось сомнений в том, что РФ является агрессором. И теперь эти потуги выглядят, как попытки подыграть России в ее фундаментальной концепции о том, что на Южном Кавказе создалась новая геополитическая реальность и что от нее теперь никуда не деться, и на основе этой реальности они якобы могут начать сотрудничество с Грузией. Поэтому это подыгрывание прямо российской концепции, которая прописана во всех внешнеполитических стратегиях Москвы.

– А что по поводу времени, которое выбрано для этого заявления?

– Сейчас все заявления, которые делаются не только «Грузинской мечтой», но и другими политическими игроками, надо рассматривать в предвыборном контексте. Очевидно, те политтехнологи, которые работают на правящую партию, каким-то образом убедили Иванишвили, что это будет способствовать консолидации его поддержки на предстоящих выборах. Но они очень глубоко ошибаются. Тем самым они оказывают медвежью услугу и Бидзине Иванишвили, и правящей партии в целом. Я думаю, что следующие опросы общественного мнения, которые мы ждем через несколько дней, ясно покажут, какой серьезный удар это заявление нанесло политическим интересам правящей партии.

– Может быть, кто-то хотел подставить Иванишвили, убедив, что именно это заявление сыграет им на руку?

– Не знаю, может быть и так, но это последнее, что меня интересует. Это головная боль правящей партии и они, собственно, должны сделать свои выводы из тех ошибок, которые допускают.

– Ситуация на Южном Кавказе все больше усложняется. В эпицентре событий находятся не только Грузия, но и Азербайджан с Арменией. Запад не оставляет попыток усилить и закрепить свое влияние здесь. Однако некоторые вещи, которые происходят в регионе, не поддаются здравой логике и указывают, иногда явно, на наличие двойной игры между Западом и Россией. По крайней мере, в Армении, которая, с одной стороны, помогает России обходить санкции и товарооборот между странами растет, а с другой – Запад делает вид, что не замечает растущее экономическое сотрудничество с Россией, и помогает Армении в военном плане. Вице-премьер России Оверчук заявил, что сотрудничество России и Армении в настоящее время осуществляется динамично и успешно во всех отраслях экономики. «В 2023 году взаимная торговля России и Армении выросла на 55,8% — до $7,4 млрд. В этом году рост ускорился. Только за первое полугодие этого года товарооборот между нашими странами составил $8,4 млрд. Мы вполне можем до конца года выйти на рубеж $14-16 млрд. В 2020 году у нас было $2,3 млрд», — отметил он.

Что вы думаете на этот счет, как ситуация в Грузии может быть связана с ростом экономического сотрудничества между Арменией и Россией?

– Я думаю, что у России свои собственные планы в отношении Южного Кавказа и всех его трех государств: Грузии, Азербайджана и Армении. Россия постепенно вытесняется из региона, она последовательно теряет свои позиции во всех трех государствах Южного Кавказа. Я думаю, что сегодня меньше всего от России зависит Азербайджан, наоборот, должен сказать, что это Россия зависит от Азербайджана. Почему? Потому что это, наверное, единственное окно на границе РФ, которое еще способно работать с точки зрения транспортно-коммуникационной в том числе. И следствием этого является очень большая заинтересованность РФ в коридоре Север-Юг, который проходит через Азербайджан в Иран. Об этом много говорят сегодня в России, этому служил и визит Владимира Путина в Баку и так далее. И как ни парадоксально, больше всего сегодня от России зависит не Армения, а Грузия, несмотря на наличие российской военной базы в Гюмри и то, что Ереван формально остается членом ЕврАзЭС и ОДКБ. Самое большое влияние сегодня, и подтверждением этому является первая часть нашей беседы, самая большая зависимость из трех стран именно у Грузии. Из-за того правительства и курса, который сегодня это правительство в отношении России проводит. Все это дает основание полагать нашим стратегическим партнерам, а это Вашингтон и Брюссель, что с западной траектории Грузия переходит на орбиту Москвы.

Собственно, это нас больше всего беспокоит, и этому надо дать ответ на выборах 26 октября, потому что наше место в европейском пространстве, в пространстве НАТО, в сотрудничестве с нашими основополагающими стратегическими партнерами, которые обеспечат нашу безопасность, благосостояние и перспективы. И сейчас вокруг этого всего идет борьба, в том числе внутриполитическая в Грузии. В этом случае альтернативы сотрудничеству Грузии с нашими западными партнерами нет, а противостоять России нужно всеми возможными способами, потому что ничего хорошего своим соседям РФ не принесла.

– Смотрите, с одной стороны, вы говорите, что Запад вытесняет из региона Южного Кавказа Россию, а с другой – Запад не может не видеть, как Россия все больше и больше привязывает к себе Армению экономическими узами. Как объяснить то, что Армения помогает России обходить западные санкции, а Запад закрывает на это глаза?

– Об этом противоречии многие говорят, это еще раз подтверждает тот факт, что Армения находится в очень сложном положении, потому что все эти годы она была интегрирована в систему экономических отношений ЕврАзЭс, и прежде всего экономика была завязана на экономику России. И это не только военно-политическая зависимость, но и экономическая зависимость тоже. И сегодня усилия Еревана направлены на то, чтобы диверсифицировать свою внешнюю политику, однако приходится учитывать и экономические реальности. Это очень сложная ситуация, неоднозначная. Я думаю, что простых рецептов тут нет.

– Почему бы Западу, который подписался под военной помощью Армении, не потребовать от нее прекратить какие бы то ни было отношения с Россией?

– Этот вопрос напрашивается сам собой. Но решить его одним действием невозможно, это целый процесс и развитие этого процесса мы будем наблюдать в будущем. Если реально, действительно я в этом с вами согласен, если реально Армения хочет диверсифицировать свою внешнюю политику и переориентироваться на Европейский Союз и европейское направление, то ей придется эту переориентацию осуществить и в области экономических отношений. Не может экономика быть завязанной на Россию, а политическая интеграция -на Европу, это долго продолжаться не может. Надо будет выбирать.

Насколько Запад и Европа готовы помочь Армении с этим выбором? Это же не только призывы о том, что «прекратите экономические отношения». Надо тогда какие-то альтернативы предлагать Армении, чтобы компенсировать тот ущерб, который она неизбежно потерпит от резкого прекращения экономического сотрудничества с Россией. Это очень непростые вопросы.

– То есть получается, что пока Западу нечего предложить Армении?

– Я бы сказал по-другому. То, что сегодня Запад предлагает Армении с точки зрения переориентации экономических отношений – недостаточный ресурс.

– А на что тогда рассчитывает Запад? Может, хочет выиграть время, чтобы потом действовать более кардинально?

– Я думаю, что Запад готовит платформу, чтобы принять основательные решения в будущем. Но сегодня у коллективного Запада очень много проблем: это война в Украине, и выборы США, на наших глазах идет формирование новой европейской комиссии. Я думаю, что первая половина 2025 года будет очень интересной, и мы будем наблюдать очень интересное развитие ситуации, в том числе и на Южном Кавказе.

– Можно ли сейчас что-либо прогнозировать, кто одержит победу в Грузии: западные или пророссийские силы? И собственно, поэтому акцент делается теперь на Армению?

– По всем показателям, сегодня объединенная оппозиция, которая идет на выборы четырьмя основными колоннами, выигрывает выборы, но у правящей партии очень серьезные ресурсы: и административный, и финансовый. Но, как говорят люди, которые гораздо лучше меня разбираются в избирательных технологиях, возможность манипуляций на выборах допускается где-то на уровне 5-7 %, с учетом новой электронной системы голосования, плюс у нас полностью пропорциональные выборы. Поэтому я с большой вероятностью могу допустить, что побеждает оппозиция. Но нас ждет очень серьезный ноябрь, наверняка будет гражданское противостояние, но сказать, насколько длительным оно будет и какие формы примет, сейчас невозможно.

Рамелла Ибрагимхалилова