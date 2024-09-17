Провокационные планы правительства Нидерландов против Баку

685 Просмотров

Правительство Нидерландов представило в парламент программу своей деятельности. Теоретически — событие сугубо внутриполитическое. Но на практике эта программа содержит и раздел, касающийся внешней политики этого королевства. И вот он уже содержит такие пункты и постулаты, которые не могут вызвать ничего, кроме возмущения.

Так, в самом начале раздела провозглашается: «Нидерланды также будут поддерживать другие европейские страны, существование которых в настоящее время находится под угрозой, такие как Молдова и Армения». Оставим в стороне гадания, что подразумевают в Гааге под разговорами об «угрозе существования» Молдовы, и нет ли здесь намека на планы объединения с Румынией. Но Армения? Правительству Нидерландов должно быть прекрасно известно, что никаких военных целей у Азербайджана на территории Армении нет, как и планов «стирать» ее с карты мира. Наша страна восстановила свою территориальную целостность в пределах международно признанных границ и не строит планов захвата чужих территорий — в отличие от Армении, где притязания на Карабах по-прежнему вписаны в конституцию, а «карта великой Армении» превращена в общенациональную «политическую икону». Армянские агрессоры регулярно обещали «пить чай в Баку», «сбросить турок в Каспийское море» и «шутили» в стиле «в прошлую войну мы научили «азеров» бегать, в эту войну научим плавать!», но в Азербайджане планов «стирать Армению с карты мира» нет. Так зачем правительство Нидерландов разгоняет фейковые армянские «страшилки» и весьма прозрачно намекает на мифические планы Азербайджана по нападению на Армению?

Конечно, можно посчитать суверенным правом Нидерландов обещания, что «правительство сосредоточится на укреплении европейских связей с Арменией. Для экономического развития и улучшения связей с региональными (транспортными) сетями Армения должна иметь возможность оптимально извлекать выгоду из имеющихся фондов ЕС, таких как Global Gateway, программа избирательных округов в рамках Всемирного банка/МВФ и других голландских программ». О том, что «для экономического развития и улучшения связей с региональными (транспортными) сетями» Армении надо бы нормализовать отношения с соседями, в этом европейском королевстве глубоко не в курсе. Каким образом без разблокирования коммуникаций (а тормозит процесс, напомним, Армения) Еревану могут помочь подачки из европейских и мировых финансовых институтов, очевидно, знают только в правительственном квартале Гааги.

Но в той же правительственной программе содержится и обзор конфликтов в Европе и сопредельных с ней регионах, кроме украинской войны, правительство Нидерландов упоминает и «напористый Китай». Где именно Китай перешёл дорогу Нидерландам, не указывается. Но складывается впечатление, что в Гааге мыслят ещё категориями «колониального века», когда Голландия владела в Азии огромными территориями, включая, к примеру, Индонезию. Судя по всему, в Нидерландах до сих пор уверены, что разговаривать в регионе командным голосом имеют право они, но никак не Китай.

Но не это главное. Как отмечают авторы правительственной программы, «региональная ситуация на Ближнем Востоке серьезно обострилась после террористического нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и последующего насилия в секторе Газа. В других местах в широком соседнем с Европой регионе также усилились беспорядки и вспыхнули конфликты, как мы видели на примере захвата Нагорного Карабаха».

Честно говоря, если бы такое написала какая-то из голландских газет, особенно не ведущая De Telegraaf, а что-нибудь бульварно-скандальное, можно было бы прислать в подарок учебник географии. Чтобы поняли, что Карабах – это территория Азербайджана, и «захватить» собственную территорию Азербайджан никак не мог. Мог освободить от оккупантов – и освободил. Можно было бы с изрядной долей иронии напомнить, что Нидерланды – одна из тех стран, где разрешена марихуана, и прочитав такое, поинтересоваться, что курили авторы текста и где они достали столь «забористую» травку.

Но речь идёт о правительственной программе. Где слова о «захвате Нагорного Карабаха»– это уже прямой выпад против территориальной целостности Азербайджана. И это не тот случай, когда, как, к примеру, канцлеру ФРГ Олафу Шольцу подсунули «не те» тезисы. Напомним, за последние четыре года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций. Каждый раз МИД Нидерландов после справедливых протестов азербайджанской стороны клялся и божился, что это позиция парламента, а не правительства, что парламент в Нидерландах независимый и т.д. и т.п. Но на сей раз речь идёт о правительственной программе. Это серьезный документ. И самое главное, его уже не получится списать на чью-то самодеятельность, ошибочные тезисы и что-то в том же роде.

Более того, у Нидерландов, конечно, могут быть свои интересы и приоритеты. Но одно дело – приоритеты, и другое – демонстративное неуважение международно признанных границ. И прямая поддержка реваншистских планов Армении, которые у Еревана, будем откровенно, есть. проще говоря, озербайджанофобию в Нидерландах старательно в вытягивают на уровень государственной политики. Насколько неожиданно это происходит – вопрос открытый. Во всяком случае, мне кажется случайным, что именно в Нидерландах обосновались многие «политэмигранты» известного сорта вроде Лейлы Юнус. официально в Гааге это подается как «борьба за демократию и права человека» и вообще «гуманитарный шаг», однако на фоне подобных выпадов против Азербайджана в правительственной программе статус политбеженцев для Юнус и ей подобных уже получает другое прочтение. Более того, точно так же в ранг государственной политики здесь возведена тюркофобия. Нидерланды – одна из тех стран, где практически в открытую действует террористическая группировка РКК. Да и инцидент с высылкой из Нидерландов министра по делам семьи и социальной политики Турции Фатмы Бетюль Сайян Кайи тоже дает пищу для размышлений. Того, что свою ненависть к Турции голландские политики-исламофобы экстраполируют на Азербайджан, следовало ожидать.

И это не тот случай, когда голландским дипломатам удастся сделать вид, будто бы ничего заслуживающего внимания не происходит. Территориальная целостность и международно признанные границы – это для Азербайджана «красная линия». И политическая ответственность за её пересечение, будем откровенны, проявится.

Нурани, обозреватель