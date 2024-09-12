Игорь Коротченко: «Когда Азербайджан ответит военным путем, раздастся дружный европейский вой шакалов»

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Периодические обстрелы со стороны Вооруженных сил Армении позиций азербайджанской армии преследуют цель не снижать градус военно-политической напряженности с одной стороны, а с другой – создавать негативный фон для продолжающихся переговоров с выходом на заключение мирного договора. Такое мнение в беседе с Minval.az высказал генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия) Игорь Коротченко.

«К сожалению, и в рядах армянских политических элит, и в рядах армянских военных достаточно сильны реваншистские настроения и очевидно стремление всячески поддерживать волну ненависти к Азербайджану в армянском обществе, чем как раз и объясняются вот эти обстрелы и военно-политические провокации», – сказал эксперт.

По его словам, в этой ситуации налицо попытка спровоцировать Азербайджан на военный ответ: «А учитывая, что в Армении действует миссия Евросоюза, которая занимается разведывательно-подрывной деятельностью, и однозначно настроена на демонизацию Азербайджана и поддержку Армении, очевидно, что эти пресловутые евронаблюдатели не замечают в упор армянских обстрелов азербайджанских позиций, но выжидают момента, когда Азербайджан ответит военным путем на армянские провокации, и вот здесь раздастся дружный европейский вой шакалов, цели и задачи которых – дестабилизация обстановки на Южном Кавказе и скатывание региона в новую масштабную, глобальную военно-политическую конфронтацию».

«Конечно же, Еревану невыгодно признавать факт преднамеренных военных провокаций и обстрелов азербайджанских позиций и территорий, поэтому в официальных пресс-релизах и комментариях как армянского МИД, так и Минобороны всячески отрицается сам факт того, что армянская сторона ведет обстрел позиций ВС Азербайджана. Собственно, это политика манипулирования, армянской изворотливости, которая присуща и нынешним, и прошлым армянским властям», – сказал политолог.

Военный аналитик, характеризуя Армению, отметил: «Страна-агрессор, совершившая акции массового зверства, геноцида азербайджанского народа, благодаря своим медийным, финансовым и диаспоральным возможностям последние 30 лет изображала из себя жертву, хотя на самом деле Армения – хищник, у которого просто вырвали клыки в результате Второй карабахской войны и антитеррористических мероприятий в сентябре 2023 года. Поэтому ложь, провокации и ставка на внешние центры силы – это характерная черта нынешних армянских политиков. Ситуация здесь не изменится».

Коротченко убежден в том, что на протяжении всех последних лет лишь хирургически точная и выверенная операция Азербайджана в сочетании с наступательной политикой приводили к каким-то позитивным изменениям в поведении армянской стороны. «К сожалению, кнут и пряник – то, что де-факто надо демонстрировать в отношении Армении, но параллельно с этим понимать, что природа преувеличения достоинств, национальных особенностей, идеология Гарегина Нжде, этого фашистского подонка, имеют сильное влияние на настроения в армянских умах. Исправить ситуацию здесь удастся не за 10 и даже не за 20 лет», – считает эксперт.

Природа военных провокаций со стороны Армении, по его словам, носит прикладной характер: «Здесь и попытки возобновления темы создания совместной комиссии по расследованию обстрелов, хотя все обстрелы и провокации осуществляются исключительно Ереваном, также попытка заключения каких-то промежуточных договоров вместо или до мирного договора, и, конечно, провоцирование своих западных покровителей на более масштабную военно-техническую поддержку Армении».

«Мы знаем, что Франция, США и Армения уже подписали военно-технические соглашения, в соответствии с которыми вооруженные армянские силы получат помощь в виде поставок вооружения, льготных кредитов, доступа к разведывательной информации со стороны западных покровителей по ситуации и прогнозам ее развития в регионе Южного Кавказа, и, конечно же, появление французских и американских военных советников в Министерстве обороны Армении. Представители Пентагона там работают уже на постоянной основе. Будет сформирован аппарат военных американских советников», – сказал политолог.

И.Коротченко считает, что провокации, которые предпринимает сегодня Армения, необходимо рассматривать даже не в региональном, а глобальном контексте: «Главное здесь – стремление ряда западных игроков держать Азербайджан в напряженности, использовать Армению как таран для расшатывания мира и стабильности в регионе с тем, чтобы не дать возможность запустить транспортные коммуникации, которые сделали бы регион экономически стабильным, обеспечили логистическую связку. Но ряд западных структур в этом не заинтересованы».

«Мы должны понимать: все, что происходит сегодня, так или иначе координируется Ереваном с Вашингтоном, Брюсселем и Парижем. Поэтому цель и задача – максимально быстро получить зонтик безопасности со стороны внешних западных игроков. В этом смысле Армения будет использована как плацдарм для дестабилизации ситуации на Южном Кавказе, Прикаспийском регионе», – убежден политолог.

Кроме того, по словам аналитика, следует понимать, что делается большая ставка Западом на свержение законных грузинских властей – «в октябре этого года по итогам парламентских выборов в Грузии». «Если вдруг падет грузинская власть, а вместо нее придут радикалы, это будет опасным развитием ситуации. Связка Грузия-Армения в качестве дестабилизированных и находящихся под внешним управлением стран – большие риски и угрозы для абсолютно всего Южного Кавказа».

В этой связи эксперт заявил о необходимости приложить усилия для того, чтобы «обеспечить поддержку законных властей Грузии, соблюдение грузинской конституции и не дать Западу возможность совершить государственный переворот, который он планирует в Тбилиси осенью нынешнего года. А такие риски сегодня существуют».

«В целом, в заключение хотел бы отметить необходимость более тесной координации, обмена мнениями и проведения мозговых штурмов по развитию ситуации на Южном Кавказе с учетом перечисленных факторов. С этой точки зрения чрезвычайно велика роль мозговых центров Турции, России, Азербайджана, Ирана, Грузии. Необходимо координировать усилия для того, чтобы на экспертном уровне предлагать политикам те или иные варианты реагирования на происходящие события. У нас общая единая цель – мирный, стабильный и развивающийся Южный Кавказ», – резюмировал Игорь Коротченко.

Алла Зейдуллаева