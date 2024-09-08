COP29: Рафиев рассказал в Бразилии об инициативах Азербайджана

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Заместитель министра иностранных дел Азербайджана, главный переговорщик 29-й сессии Конференции сторон (COP29) Рамочной конвенции ООН об изменении климата Ялчын Рафиев проинформировал на панели в Бразильском центре международных отношений (CEBRI) об инициативах Азербайджана в рамках Повестки COP29.

Об этом говорится в сообщении Председательства COP29 в соцсети Х.

Я.Рафиев принял участие в панельной дискуссии под названием «Соединяя континенты: диалог о климатическом лидерстве от Баку до Белена».

Он рассказал участникам панели об ожидаемых результатах переговоров на COP29, инициативах Азербайджана в рамках Повестки конференции, а также потенциальном долгосрочном глобальном наследии COP29.

В мероприятии участвовали экс-министр окружающей среды Бразилии Изабеллу Тейшейру, а также высокопоставленные представители МИД этой страны.