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Главное Мир

По всей Франции проходят манифестации против политики Макрона

По всей Франции проходят манифестации против политики Макрона

Массовые демонстрации сторонников левых партий проходят по всей Франции. Участники протестов выражают недовольство отказом президента Франции Эмманюэля Макрона назначить премьер-министром кандидата от левой коалиции «Новый народный фронт» (ННФ) и призывают к его отставке.

По данным портала actu.fr, протесты уже начались в Нанте, Ле-Мане и Ницце. Участники обвиняют Макрона в «силовом перевороте» и «краже выборов», так как он отклонил программу ННФ, несмотря на то, что партии коалиции получили больше мест в парламенте, чем президентский блок и правая партия «Национальное объединение». Назначение на пост премьера представителя правоцентристов Мишеля Барнье, чья партия заняла лишь четвертое место на выборах, также вызвало негодование.

В общей сложности запланировано до 150 акций по всей стране, в том числе в Париже. В них участвуют политики, активисты, а также молодежные организации. Власти ожидают до 30 тыс. демонстрантов, из которых 8 тыс. выйдут на улицы Парижа. Газета Le Figaro цитирует полицию, которая опасается возможных погромов с участием радикальных элементов. «Олимпийское перемирие, похоже, завершилось», — заявил сотрудник полиции.

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