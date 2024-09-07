По всей Франции проходят манифестации против политики Макрона

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Массовые демонстрации сторонников левых партий проходят по всей Франции. Участники протестов выражают недовольство отказом президента Франции Эмманюэля Макрона назначить премьер-министром кандидата от левой коалиции «Новый народный фронт» (ННФ) и призывают к его отставке.

По данным портала actu.fr, протесты уже начались в Нанте, Ле-Мане и Ницце. Участники обвиняют Макрона в «силовом перевороте» и «краже выборов», так как он отклонил программу ННФ, несмотря на то, что партии коалиции получили больше мест в парламенте, чем президентский блок и правая партия «Национальное объединение». Назначение на пост премьера представителя правоцентристов Мишеля Барнье, чья партия заняла лишь четвертое место на выборах, также вызвало негодование.

В общей сложности запланировано до 150 акций по всей стране, в том числе в Париже. В них участвуют политики, активисты, а также молодежные организации. Власти ожидают до 30 тыс. демонстрантов, из которых 8 тыс. выйдут на улицы Парижа. Газета Le Figaro цитирует полицию, которая опасается возможных погромов с участием радикальных элементов. «Олимпийское перемирие, похоже, завершилось», — заявил сотрудник полиции.